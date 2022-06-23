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Результаты ЕГЭ стали доступны на портале госуслуг

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Результаты Единого госэкзамена (ЕГЭ) за 2022 г. теперь можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг, результаты загружают по мере их обработки, но не позднее официальных дней их объявления, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Для того чтобы ознакомиться со своими результатами через портал госуслуг, необходимо создать там учетную запись и подтвердить личные данные. Узнать свои результаты можно, авторизовавшись на портале и зайдя через личный кабинет в раздел «Документы» в подразделе «Образование». Сканы экзаменационных работ на портале госуслуг не размещаются», — рассказали в ведомстве.

Если результаты обработаны и утверждены, но не отображаются на портале, нужно проверить корректность персональных данных в профиле на госуслугах. Если данные верны, выпускнику нужно будет обратиться в министерство образования региона. Также проверить результаты экзаменов можно на портале Рособрнадзора, там можно посмотреть и отсканированные бланки работ участников ЕГЭ по решению властей региона.

ЕГЭ в 2022 г. пройдет в обычном формате впервые с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Досрочный период сдачи ЕГЭ прошел с 21 марта по 18 апреля, а основной продлится с 26 мая по 3 июля. В августе прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ЕГЭ почти по всем предметам будут внесены изменения, «но не революционные». Изменения внесли, потому что выпускники 2022 г. все 11 лет учились по новым образовательным стандартам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных