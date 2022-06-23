Результаты ЕГЭ стали доступны на портале госуслуг

ЕГЭ в 2022 г. пройдет в обычном формате впервые с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Досрочный период сдачи ЕГЭ прошел с 21 марта по 18 апреля, а основной продлится с 26 мая по 3 июля. В августе прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ЕГЭ почти по всем предметам будут внесены изменения, «но не революционные». Изменения внесли, потому что выпускники 2022 г. все 11 лет учились по новым образовательным стандартам.