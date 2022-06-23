Результаты ЕГЭ стали доступны на портале госуслуг
Результаты Единого госэкзамена (ЕГЭ) за 2022 г. теперь можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг, результаты загружают по мере их обработки, но не позднее официальных дней их объявления, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
«Для того чтобы ознакомиться со своими результатами через портал госуслуг, необходимо создать там учетную запись и подтвердить личные данные. Узнать свои результаты можно, авторизовавшись на портале и зайдя через личный кабинет в раздел «Документы» в подразделе «Образование». Сканы экзаменационных работ на портале госуслуг не размещаются», — рассказали в ведомстве.
Если результаты обработаны и утверждены, но не отображаются на портале, нужно проверить корректность персональных данных в профиле на госуслугах. Если данные верны, выпускнику нужно будет обратиться в министерство образования региона. Также проверить результаты экзаменов можно на портале Рособрнадзора, там можно посмотреть и отсканированные бланки работ участников ЕГЭ по решению властей региона.
ЕГЭ в 2022 г. пройдет в обычном формате впервые с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Досрочный период сдачи ЕГЭ прошел с 21 марта по 18 апреля, а основной продлится с 26 мая по 3 июля. В августе прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ЕГЭ почти по всем предметам будут внесены изменения, «но не революционные». Изменения внесли, потому что выпускники 2022 г. все 11 лет учились по новым образовательным стандартам.