Глава Крыма Аксенов ввел ЧС в Симферополе после ливней

Накануне Аксенов сообщил, что подтопления зафиксировали в четырех муниципальных образованиях. Также было разрушено два моста в Симферопольском районе и подтоплено несколько автомобильных дорог. У подтопленных многоквартирных домов и на улицах в частном секторе будут дежурить машины МЧС, чтобы принять у жителей заявки на доставку воды, лекарств и продуктов. Ущерб оценят в течение суток после того, как сойдет вода. Аксенов отметил, что объем сбора воды из Симферопольского водохранилища не будут увеличивать.