Газета
Общество

Глава Крыма Аксенов ввел ЧС в Симферополе после ливней

Ведомости

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Крыма решила отнести ситуацию в Симферополе и Симферопольском районе после сильных ливней к ЧС межмуниципального характера, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории г. Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», — говорится в сообщении.

Накануне Аксенов сообщил, что подтопления зафиксировали в четырех муниципальных образованиях. Также было разрушено два моста в Симферопольском районе и подтоплено несколько автомобильных дорог. У подтопленных многоквартирных домов и на улицах в частном секторе будут дежурить машины МЧС, чтобы принять у жителей заявки на доставку воды, лекарств и продуктов. Ущерб оценят в течение суток после того, как сойдет вода. Аксенов отметил, что объем сбора воды из Симферопольского водохранилища не будут увеличивать.

Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что из-за ливней подтопило дороги в Симферопольском, Сакском районах, Алуште и Ялте, передают «РИА Новости». Ливни в ночь на 26 июня прошли в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште – там выпало до половины месячной нормы осадков. 26 июня дожди продолжились.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных