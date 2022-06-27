Глава Крыма Аксенов ввел ЧС в Симферополе после ливней
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Крыма решила отнести ситуацию в Симферополе и Симферопольском районе после сильных ливней к ЧС межмуниципального характера, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории г. Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», — говорится в сообщении.
Накануне Аксенов сообщил, что подтопления зафиксировали в четырех муниципальных образованиях. Также было разрушено два моста в Симферопольском районе и подтоплено несколько автомобильных дорог. У подтопленных многоквартирных домов и на улицах в частном секторе будут дежурить машины МЧС, чтобы принять у жителей заявки на доставку воды, лекарств и продуктов. Ущерб оценят в течение суток после того, как сойдет вода. Аксенов отметил, что объем сбора воды из Симферопольского водохранилища не будут увеличивать.
Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что из-за ливней подтопило дороги в Симферопольском, Сакском районах, Алуште и Ялте, передают «РИА Новости». Ливни в ночь на 26 июня прошли в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште – там выпало до половины месячной нормы осадков. 26 июня дожди продолжились.