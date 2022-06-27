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Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией из-за погодных условий

Ведомости

Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией из-за повреждения дороги, ведущей к таможенно-пропускному пункту (ТПП) «Казбеги» вследствие сильных дождей, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Службы доходов министерства финансов республики.

«Служба доходов министерства финансов сообщает, что в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" приостановлены все процедуры таможенного контроля», — говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что дорога была повреждена из-за выхода из берегов рек Терек и Девдораки.

О закрытии Военно-Грузинской дороги также сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии. «Запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17 часов 15 минут 26 июня 2022 г. до особого распоряжения», – уточнили в МЧС.

17 мая российское правительство отменило ограничения на выезд в Грузию на личном автомобиле, которые действовали с марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Единственный сухопутный погранпереход, связывающий Россию и Европу с Грузией, – «Верхний Ларс» – расположен на Военно-Грузинской дороге в 35 км от Владикавказа. Из-за сложных климатических условий движение по дороге, идущей по ущелью, периодически закрывается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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