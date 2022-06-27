Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией из-за погодных условий

О закрытии Военно-Грузинской дороги также сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии. «Запрещено движение для всех автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17 часов 15 минут 26 июня 2022 г. до особого распоряжения», – уточнили в МЧС.