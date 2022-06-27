В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве спадет жара
Жаркая погода в Москве начнет меняться во вторник, 28 июня, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.
В понедельник, 27 июня, жара достигнет своего пика – дневная температура может составить 31-33 градуса, после чего в Росгидрометцентре ожидают спад.
«Дневная температура во вторник, 28 июня, будет 24-29 градусов. Ночи станут прохладнее, в ночь со вторника на среду – 9-14 градусов. Дневная температура в среду, 29 июня, понизится до 22-27 градусов», – рассказала Макарова.
По словам синоптика, произойдет смена антициклонов – текущий северо-западный сменит новый и его появлению будет предшествовать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди, из-за чего и произойдет понижение температуры. После температура вновь начнет повышаться, к дню четверга она будет составлять около 23-28 градусов, в первые дни июля, предварительно, она будет достигать 25-30 градусов.
26 июня в Москве был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары, сообщали «РИА Новости». Предупреждение по Москве действовало с 12.00 27 июня до 21.00 27 июня, но позже Гидрометцентр объявил о его продлении в понедельник.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал «РИА Новости», что погода в этот день будет аномально жаркой и превысит на 9 градусов многолетнюю климатическую норму, но до рекорда 2010 г. температура не дойдет – в 2010 г. в этот день столбики термометров поднялись до 33,6 градуса.