В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве спадет жара

По словам синоптика, произойдет смена антициклонов – текущий северо-западный сменит новый и его появлению будет предшествовать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди, из-за чего и произойдет понижение температуры. После температура вновь начнет повышаться, к дню четверга она будет составлять около 23-28 градусов, в первые дни июля, предварительно, она будет достигать 25-30 градусов.