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В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве спадет жара

Ведомости

Жаркая погода в Москве начнет меняться во вторник, 28 июня, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.

В понедельник, 27 июня, жара достигнет своего пика – дневная температура может составить 31-33 градуса, после чего в Росгидрометцентре ожидают спад.

«Дневная температура во вторник, 28 июня, будет 24-29 градусов. Ночи станут прохладнее, в ночь со вторника на среду – 9-14 градусов. Дневная температура в среду, 29 июня, понизится до 22-27 градусов», – рассказала Макарова.

По словам синоптика, произойдет смена антициклонов – текущий северо-западный сменит новый и его появлению будет предшествовать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди, из-за чего и произойдет понижение температуры. После температура вновь начнет повышаться, к дню четверга она будет составлять около 23-28 градусов, в первые дни июля, предварительно, она будет достигать 25-30 градусов.

26 июня в Москве был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары, сообщали «РИА Новости». Предупреждение по Москве действовало с 12.00 27 июня до 21.00 27 июня, но позже Гидрометцентр объявил о его продлении в понедельник.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал «РИА Новости», что погода в этот день будет аномально жаркой и превысит на 9 градусов многолетнюю климатическую норму, но до рекорда 2010 г. температура не дойдет – в 2010 г. в этот день столбики термометров поднялись до 33,6 градуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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