В России около 6000 выпускников сдали ЕГЭ на максимальные баллы
5953 выпускника 11 классов в России сдали Единый госэкзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«По стобалльникам: предварительно у нас уже есть 5953 стобалльника – тоже хороший результат. Они ещё добавятся: как я говорил, есть ещё несколько дней резервных, есть ещё результаты экзаменов в обработке», — рассказал Музаев.
По его словам, традиционно самыми популярными предметами на ЕГЭ стали русский язык и математика, которые нужны для получения аттестатов об окончании школы – их сдавали 96% и 97% выпускников соответственно. 45% участников ЕГЭ сдавали обществознание, 19% — биологию, 17% — информатику. Музаев отметил, что количество сдающих ЕГЭ по информатике выросло в последние три года, потому что выпускники «ориентируются на ИТ».
Глава ведомства отметил, что результаты ЕГЭ в 2022 г. соизмеримы с прошлыми годами. «Никаких аномалий нет, экзамен прошёл объективно, и это для нас самое важное», — добавил он.
В этом году ЕГЭ проходит в обычном формате впервые с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Досрочный период экзаменов прошел с 21 марта по 18 апреля, а основной начался 26 мая и продлится до 3 июля.