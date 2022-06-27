В России около 6000 выпускников сдали ЕГЭ на максимальные баллы

По его словам, традиционно самыми популярными предметами на ЕГЭ стали русский язык и математика, которые нужны для получения аттестатов об окончании школы – их сдавали 96% и 97% выпускников соответственно. 45% участников ЕГЭ сдавали обществознание, 19% — биологию, 17% — информатику. Музаев отметил, что количество сдающих ЕГЭ по информатике выросло в последние три года, потому что выпускники «ориентируются на ИТ».