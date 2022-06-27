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В России около 6000 выпускников сдали ЕГЭ на максимальные баллы

Ведомости

5953 выпускника 11 классов в России сдали Единый госэкзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«По стобалльникам: предварительно у нас уже есть 5953 стобалльника – тоже хороший результат. Они ещё добавятся: как я говорил, есть ещё несколько дней резервных, есть ещё результаты экзаменов в обработке», — рассказал Музаев.

По его словам, традиционно самыми популярными предметами на ЕГЭ стали русский язык и математика, которые нужны для получения аттестатов об окончании школы – их сдавали 96% и 97% выпускников соответственно. 45% участников ЕГЭ сдавали обществознание, 19% — биологию, 17% — информатику. Музаев отметил, что количество сдающих ЕГЭ по информатике выросло в последние три года, потому что выпускники «ориентируются на ИТ».

Глава ведомства отметил, что результаты ЕГЭ в 2022 г. соизмеримы с прошлыми годами. «Никаких аномалий нет, экзамен прошёл объективно, и это для нас самое важное», — добавил он.

В этом году ЕГЭ проходит в обычном формате впервые с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Досрочный период экзаменов прошел с 21 марта по 18 апреля, а основной начался 26 мая и продлится до 3 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных