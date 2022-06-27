Аксенов предупредил о возможных подтоплениях в Симферополе
В Симферополе появилась угроза подтопления территории от улицы КИМ до поселка Комсомольское из-за сброса воды из Симферопольского водохранилища в реку, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
«Фактическое поступление воды превышает объем сброса. Вода накапливается и может быть доведена до подпорного уровня. Тем не менее дополнительного сброса воды избежать не удается», — написал он.
По словам Аксенова, в городе проводится адресный обход домов и оповещение жителей, которые проживают на указанных территориях. Глава полуострова также призвал граждан, находящихся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи, документы в безопасное место.
«Важно удержать ситуацию под контролем, минимизировать ущерб, не допустить жертв. Для этого задействованы все силы и средства, круглосуточно работает телефон экстренных служб 112», — заключил политик.
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Крыма ранее решила отнести ситуацию в Симферополе и Симферопольском районе после сильных ливней к ЧС межмуниципального характера.
Глава региона также сообщил, что подтопления зафиксировали в четырех муниципальных образованиях. Также было разрушено два моста в Симферопольском районе и подтоплено несколько автомобильных дорог. У подтопленных многоквартирных домов и на улицах в частном секторе будут дежурить машины МЧС, чтобы принять у жителей заявки на доставку воды, лекарств и продуктов. Ущерб оценят в течение суток после того, как сойдет вода. Аксенов отметил, что объем сбора воды из Симферопольского водохранилища не будут увеличивать.
Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что из-за ливней подтопило дороги в Симферопольском, Сакском районах, Алуште и Ялте, передают «РИА Новости». Ливни в ночь на 26 июня прошли в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште – там выпало до половины месячной нормы осадков. 26 июня дожди продолжились.