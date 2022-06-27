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Общество

Аксенов предупредил о возможных подтоплениях в Симферополе

Ведомости

В Симферополе появилась угроза подтопления территории от улицы КИМ до поселка Комсомольское из-за сброса воды из Симферопольского водохранилища в реку, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Фактическое поступление воды превышает объем сброса. Вода накапливается и может быть доведена до подпорного уровня. Тем не менее дополнительного сброса воды избежать не удается», — написал он.

По словам Аксенова, в городе проводится адресный обход домов и оповещение жителей, которые проживают на указанных территориях. Глава полуострова также призвал граждан, находящихся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи, документы в безопасное место.

«Важно удержать ситуацию под контролем, минимизировать ущерб, не допустить жертв. Для этого задействованы все силы и средства, круглосуточно работает телефон экстренных служб 112», — заключил политик.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Крыма ранее решила отнести ситуацию в Симферополе и Симферопольском районе после сильных ливней к ЧС межмуниципального характера.

Глава региона также сообщил, что подтопления зафиксировали в четырех муниципальных образованиях. Также было разрушено два моста в Симферопольском районе и подтоплено несколько автомобильных дорог. У подтопленных многоквартирных домов и на улицах в частном секторе будут дежурить машины МЧС, чтобы принять у жителей заявки на доставку воды, лекарств и продуктов. Ущерб оценят в течение суток после того, как сойдет вода. Аксенов отметил, что объем сбора воды из Симферопольского водохранилища не будут увеличивать.

Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что из-за ливней подтопило дороги в Симферопольском, Сакском районах, Алуште и Ялте, передают «РИА Новости». Ливни в ночь на 26 июня прошли в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште – там выпало до половины месячной нормы осадков. 26 июня дожди продолжились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных