Проректору «Российской таможенной академии» предъявили обвинение в продаже наркотиков
СУ СК России по Московской области предъявило обвинение проректору – директору центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проректор обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Следствие установило, что он приобрел 2 кг наркотических веществ, расфасовал их по более мелким пакетам и продавал через даркнет. На его компьютере обнаружены ссылки, которые привели следователей к семи закладкам с наркотиками.
«Кроме этого, на причастность к совершенному преступлению проверяются и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления. Проводятся допросы и иные следственные действия», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.
На сайте Российской таможенной академии указано, что проректором – директором центра информационных технологий является Залим Керефов.
О задержании Керефова по делу о сбыте наркотиков 5 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным издания, он был задержан в своем рабочем кабинете, при обыске у Керефова было изъято несколько килограммов синтетических наркотиков. По словам источника, проректор привлекал к работе в своей сети сбыта курсантов академии.
Факт возбуждения уголовного дела по материалам управления «К» СЭБ ФСБ России позднее подтвердили в Следственном комитете.