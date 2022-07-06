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Проректору «Российской таможенной академии» предъявили обвинение в продаже наркотиков

Ведомости

СУ СК России по Московской области предъявило обвинение проректору – директору центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проректор обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Следствие установило, что он приобрел 2 кг наркотических веществ, расфасовал их по более мелким пакетам и продавал через даркнет. На его компьютере обнаружены ссылки, которые привели следователей к семи закладкам с наркотиками.

«Кроме этого, на причастность к совершенному преступлению проверяются и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления. Проводятся допросы и иные следственные действия», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

На сайте Российской таможенной академии указано, что проректором – директором центра информационных технологий является Залим Керефов.

О задержании Керефова по делу о сбыте наркотиков 5 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным издания, он был задержан в своем рабочем кабинете, при обыске у Керефова было изъято несколько килограммов синтетических наркотиков. По словам источника, проректор привлекал к работе в своей сети сбыта курсантов академии.

Факт возбуждения уголовного дела по материалам управления «К» СЭБ ФСБ России позднее подтвердили в Следственном комитете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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