Проректору «Российской таможенной академии» предъявили обвинение в продаже наркотиков

О задержании Керефова по делу о сбыте наркотиков 5 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным издания, он был задержан в своем рабочем кабинете, при обыске у Керефова было изъято несколько килограммов синтетических наркотиков. По словам источника, проректор привлекал к работе в своей сети сбыта курсантов академии.