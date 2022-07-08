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Общество

ФСБ рассказала подробности дела проректора РТА по продаже наркотиков

Ведомости

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов продавал наркотики с 2020 г., в том числе среди сотрудников академии — трое из них признались в покупке наркотиков для личного потребления, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Впервые о его задержании стало известно 5 июля.

Правоохранители установили, что Керефов со своего служебного компьютера через криптографические мессенджеры закупал наркотики, управлял пятью интернет-магазинами по продаже наркотиков в даркнете, вел деловые переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз, определял механизмы расчета, координировал работу курьеров и давал информацию покупателям о локации закладок.

«Кроме того, сотрудниками ФСБ России вскрыта и пресечена деятельность лаборатории, осуществлявшей производство синтетических наркотиков в интересах подозреваемого. Задержан организатор нарколаборатории и два пособника в нелегальном производстве», — добавили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что лаборатория находилась в одном из частных домов жилого массива, а вход в нее был спрятан под полом в ванной. В ходе обысков в кабинетах сотрудников РТА, пяти домах и нарколаборатории изъяли 62 кг мефедрона, 750 л наркосодержащей жидкости, прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование и деньги — 7 млн руб. и $31 000. 

В отношении Кеферова и организаторов нарколаборатории возбудили три уголовных дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотиков в крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотиков в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере), пп. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере). Керефов был арестован по решению суда.

Ранее по теме: Суд арестовал проректора Таможенной академии по обвинению в сбыте наркотиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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