ФСБ рассказала подробности дела проректора РТА по продаже наркотиков

В ЦОС отметили, что лаборатория находилась в одном из частных домов жилого массива, а вход в нее был спрятан под полом в ванной. В ходе обысков в кабинетах сотрудников РТА, пяти домах и нарколаборатории изъяли 62 кг мефедрона, 750 л наркосодержащей жидкости, прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование и деньги — 7 млн руб. и $31 000.