Суд арестовал проректора Таможенной академии по обвинению в сбыте наркотиков
Люберецкий суд Московской области удовлетворил ходатайство об аресте проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, которого обвиняют в сбыте 2 кг наркотиков через даркнет, сообщила представитель главного управления СКР по региону Ольга Врадий.
«По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Врадий (цитата по «Интерфаксу»).
5 июля «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что Керефов был задержан в своем рабочем кабинете, а при обыске у него изъяли несколько килограммов синтетических наркотиков. По словам источника, проректор привлекал к работе в своей сети сбыта курсантов академии.
6 июня СКР по Московской области сообщил, что Керефову предъявили обвинение в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Следствие установило, что он приобрел 2 кг наркотических веществ, расфасовал их по более мелким пакетам и продавал через даркнет. На его компьютере обнаружены ссылки, которые привели следователей к семи закладкам с наркотиками.
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