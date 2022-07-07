Суд арестовал проректора Таможенной академии по обвинению в сбыте наркотиков

6 июня СКР по Московской области сообщил, что Керефову предъявили обвинение в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Следствие установило, что он приобрел 2 кг наркотических веществ, расфасовал их по более мелким пакетам и продавал через даркнет. На его компьютере обнаружены ссылки, которые привели следователей к семи закладкам с наркотиками.