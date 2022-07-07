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Суд арестовал проректора Таможенной академии по обвинению в сбыте наркотиков

Ведомости

Люберецкий суд Московской области удовлетворил ходатайство об аресте проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, которого обвиняют в сбыте 2 кг наркотиков через даркнет, сообщила представитель главного управления СКР по региону Ольга Врадий.

«По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Врадий (цитата по «Интерфаксу»).

5 июля «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что Керефов был задержан в своем рабочем кабинете, а при обыске у него изъяли несколько килограммов синтетических наркотиков. По словам источника, проректор привлекал к работе в своей сети сбыта курсантов академии.

6 июня СКР по Московской области сообщил, что Керефову предъявили обвинение в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Следствие установило, что он приобрел 2 кг наркотических веществ, расфасовал их по более мелким пакетам и продавал через даркнет. На его компьютере обнаружены ссылки, которые привели следователей к семи закладкам с наркотиками.

Ранее по теме: Проректору «Российской таможенной академии» предъявили обвинение в продаже наркотиков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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