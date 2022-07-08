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В МВД сообщили о массовой драке в центре Москвы

Ведомости

Полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки в центре Москвы в районе метро «Пролетарская». Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД, передает «РИА Новости».

Как сообщили в ведомстве, информация о конфликте между молодыми людьми в 3-м Крутицком переулке поступила в полицию около 15.00. «Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа», — пояснили в столичном главке МВД.

Там отметили, что сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Число и гражданство участвовавших в драке не уточняется.

В начале мая массовая драка произошла на одной из строек в Москве. Потасовка началась после ссоры рабочих. Полиция задержала 12 человек. Их гражданство также не уточнялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных