В МВД сообщили о массовой драке в центре Москвы
Полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки в центре Москвы в районе метро «Пролетарская». Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД, передает «РИА Новости».
Как сообщили в ведомстве, информация о конфликте между молодыми людьми в 3-м Крутицком переулке поступила в полицию около 15.00. «Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа», — пояснили в столичном главке МВД.
Там отметили, что сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Число и гражданство участвовавших в драке не уточняется.
В начале мая массовая драка произошла на одной из строек в Москве. Потасовка началась после ссоры рабочих. Полиция задержала 12 человек. Их гражданство также не уточнялось.
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