В МВД сообщили о массовой драке в центре Москвы

Как сообщили в ведомстве, информация о конфликте между молодыми людьми в 3-м Крутицком переулке поступила в полицию около 15.00. «Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа», — пояснили в столичном главке МВД.