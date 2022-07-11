В Минздраве допустили использование QR-кодов для учета прививок
Минздрав планирует переводить больше медицинских документов в формат электронных документов с QR-кодом, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев в интервью газете «Известия». Он предположил, что система кодов может быть распространена на все прививки, которые делают гражданам. Однако полностью отказываться от использования QR-кодов на фоне спада заболеваемости COVID-19 не имеет смысла.
Пугачев отметил, что в современном мире нужно всегда быть готовыми к появлению нового вируса или инфекции, при этом в России уже существует система, которую можно масштабировать на все инфекционные заболевания и программы вакцинации.
«Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла <…> Мы искренне убеждены, что только удобные сервисы могут стать массовыми и заслужить доверие граждан. Наша задача — переводить в формат электронных документов с QR-кодом как можно больше медицинских бумаг, чтобы дать возможность всегда иметь их под рукой на «Госуслугах» и использовать там, где это необходимо», — добавил Пугачев.
По его словам, многие люди не помнят, какие прививки им делали в течение жизни, поэтому информация о вакцинации более 80 млн россиян может стать «первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента». Такая система поможет оценить коллективный иммунитет к различным болезням с точностью до населенного пункта, оценить и спрогнозировать риски распространения инфекционных заболеваний. В будущем это поможет перейти к персонализированной, или таргетной, медицине в отношении каждого пациента, заявил Пугачев.
В период пандемии коронавируса власти России ввели систему QR-кодов, его мог получить переболевший COVID-19 или привившиеся от него. QR-коды были нужны для посещения общественных мест и путешествий. После стабилизации ситуации с коронавирусом их постепенно отменили.