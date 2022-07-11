В Минздраве допустили использование QR-кодов для учета прививок

«Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла <…> Мы искренне убеждены, что только удобные сервисы могут стать массовыми и заслужить доверие граждан. Наша задача — переводить в формат электронных документов с QR-кодом как можно больше медицинских бумаг, чтобы дать возможность всегда иметь их под рукой на «Госуслугах» и использовать там, где это необходимо», — добавил Пугачев.