Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 18 июля

8 июля министр транспорта Валерий Савельев сообщил, что из-за ограничений на полеты на юг России пассажиропоток отечественных авиакомпаний снизился на 9% по итогам первого полугодия. Он отметил, что введенные меры поддержки позволяют сохранить тарифы на перевозки на прежнем уровне. Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок на сумму 27,5 млрд руб.