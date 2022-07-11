Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 18 июля
Росавиация продлила временные ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге России до 18 июля, говорится на сайте ведомства. Впервые ограничения ввели 24 февраля из-за начала спецоперации на Украине и затем продлевали 23 раза.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.
8 июля министр транспорта Валерий Савельев сообщил, что из-за ограничений на полеты на юг России пассажиропоток отечественных авиакомпаний снизился на 9% по итогам первого полугодия. Он отметил, что введенные меры поддержки позволяют сохранить тарифы на перевозки на прежнем уровне. Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок на сумму 27,5 млрд руб.