Путин упростил получение гражданства для украинцев

«Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины, <…> имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в документе. Также подать заявление на получение гражданства упрощенно смогут те, кто ранее вышел из него.