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Путин упростил получение гражданства для украинцев

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Граждане Украины, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, смогут получить гражданство России в упрощенном порядке, такой указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее получить гражданство упрощенно могли украинцы, которые жили на территории Луганской и Донецкой областей.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины, <…> имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в документе. Также подать заявление на получение гражданства упрощенно смогут те, кто ранее вышел из него.

4 мая Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ по упрощенной процедуре граждан ДНР и ЛНР. Россия признала независимость двух республик 21 февраля. Получение гражданства в упрощенном порядке означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных