Путин упростил получение гражданства для украинцев
Граждане Украины, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, смогут получить гражданство России в упрощенном порядке, такой указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее получить гражданство упрощенно могли украинцы, которые жили на территории Луганской и Донецкой областей.
«Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины, <…> имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в документе. Также подать заявление на получение гражданства упрощенно смогут те, кто ранее вышел из него.
4 мая Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ по упрощенной процедуре граждан ДНР и ЛНР. Россия признала независимость двух республик 21 февраля. Получение гражданства в упрощенном порядке означает, что на заявителей не распространяется требование о пятилетнем сроке проживания в стране для получения паспортов, им не надо подтверждать доход и уровень владения русским языком.
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