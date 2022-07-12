В Таиланде планируют построить «умный город» неподалеку от Бангкока
Правительство Таиланда объявило о намерениях построить «умный город» в 160 км от Бангкока, сообщает издание The Straits Times. Всего на строительство проекта выделено $37 млрд.
Постройка «умного города» станет частью Восточного экономического коридора — программы модернизации побережья Сиамского залива за счет привлечения государственных и частных инвестиций. На данный момент будущий город пока остается без названия, сообщает глава проекта Канита Сангсубана, однако известно, что там будут расположены бизнес-центры компаний, штаб-квартиры, финансовый и медицинский центры и площадка для международных исследований в области точных наук.
«Новый город будет создан для жизни нового поколения людей… Мы создали этот проект, чтобы компенсировать финансовые потери Таиланда во время пандемии», — заявил Сангсубан.
Ожидается, что город будет оснащен жильем для 350 000 человек, при этом порядка 200 000 будут работать в самом городе непосредственно.
Таиланд с 2018 г. принимает участие в создании сети смарт-городов среди стран - участниц АСЕАН. Государства сотрудничают для решения актуальных экологических, демографических и социальных проблем. Сейчас в сеть входят 26 городов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.