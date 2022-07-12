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В Таиланде планируют построить «умный город» неподалеку от Бангкока

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Правительство Таиланда объявило о намерениях построить «умный город» в 160 км от Бангкока, сообщает издание The Straits Times. Всего на строительство проекта выделено $37 млрд.

Постройка «умного города» станет частью Восточного экономического коридора — программы модернизации побережья Сиамского залива за счет привлечения государственных и частных инвестиций. На данный момент будущий город пока остается без названия, сообщает глава проекта Канита Сангсубана, однако известно, что там будут расположены бизнес-центры компаний, штаб-квартиры, финансовый и медицинский центры и площадка для международных исследований в области точных наук.

«Новый город будет создан для жизни нового поколения людей… Мы создали этот проект, чтобы компенсировать финансовые потери Таиланда во время пандемии», — заявил Сангсубан.

Ожидается, что город будет оснащен жильем для 350 000 человек, при этом порядка 200 000 будут работать в самом городе непосредственно. 

Таиланд с 2018 г. принимает участие в создании сети смарт-городов среди стран - участниц АСЕАН. Государства сотрудничают для решения актуальных экологических, демографических и социальных проблем. Сейчас в сеть входят 26 городов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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