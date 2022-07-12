В Таиланде планируют построить «умный город» неподалеку от Бангкока

Постройка «умного города» станет частью Восточного экономического коридора — программы модернизации побережья Сиамского залива за счет привлечения государственных и частных инвестиций. На данный момент будущий город пока остается без названия, сообщает глава проекта Канита Сангсубана, однако известно, что там будут расположены бизнес-центры компаний, штаб-квартиры, финансовый и медицинский центры и площадка для международных исследований в области точных наук.