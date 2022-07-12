США объявили о ликвидации главаря ИГ в Сирии
Вооруженные силы США при помощи беспилотников нанесли удар по двум высокопоставленным членам ИГ (запрещенная в России террористическая организация), сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM). Один из них был убит.
«Махер аль-Агаль, один из пяти крупнейших главарей ИГ и главарь ИГ в Сирии, был убит в результате этого удара. Высокопоставленный представитель ИГ, тесно связанный с Махером, получил тяжелые ранения при ударе», — говорится в сообщении ведомства.
Представитель CENTCOM полковник Джо Буччино считает, что этот успех в Сирии «подтверждает непоколебимую приверженность CENTCOM региону и окончательное поражение ИГ». Несмотря на это, Буччино отметил, что ИГ пока продолжает представлять угрозу в регионе, поэтому США продолжат противостоять всем угрозам региональной безопасности.
В ходе выполнения операции жертв среди гражданского населения не было, отмечает Центральное командование ВС США.