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Общество

США объявили о ликвидации главаря ИГ в Сирии

Ведомости

Вооруженные силы США при помощи беспилотников нанесли удар по двум высокопоставленным членам ИГ (запрещенная в России террористическая организация), сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM). Один из них был убит.

«Махер аль-Агаль, один из пяти крупнейших главарей ИГ и главарь ИГ в Сирии, был убит в результате этого удара. Высокопоставленный представитель ИГ, тесно связанный с Махером, получил тяжелые ранения при ударе», — говорится в сообщении ведомства.

Представитель CENTCOM полковник Джо Буччино считает, что этот успех в Сирии «подтверждает непоколебимую приверженность CENTCOM региону и окончательное поражение ИГ». Несмотря на это, Буччино отметил, что ИГ пока продолжает представлять угрозу в регионе, поэтому США продолжат противостоять всем угрозам региональной безопасности. 

В ходе выполнения операции жертв среди гражданского населения не было, отмечает Центральное командование ВС США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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