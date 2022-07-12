США объявили о ликвидации главаря ИГ в Сирии

«Махер аль-Агаль, один из пяти крупнейших главарей ИГ и главарь ИГ в Сирии, был убит в результате этого удара. Высокопоставленный представитель ИГ, тесно связанный с Махером, получил тяжелые ранения при ударе», — говорится в сообщении ведомства.