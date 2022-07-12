Глава СПЧ Фадеев прокомментировал ситуацию с ученым Колкером
Принимавшим решение об аресте новосибирского ученого Дмитрия Колкера, умершего спустя три дня после задержания в больнице, «надо было лучше подумать», заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
«Наверно, зная, что произошло после его ареста, когда человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу», — отметил Фадеев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, СПЧ не раз выступал «за более аккуратное отношение к заключению под стражу обвиняемых, подследственных», а также призывал больше использовать домашний арест и подписку о невыезде. «Некоторые тюрьмы переполнены, это неправильно, зачем там держать людей, обвиняемых не в тяжких преступлениях?» — добавил Фадеев.
30 июня «Интерфакс» сообщил об аресте Колкера, мужчину задержали в больнице, где он лечился от четвертой стадии рака. Сын Колкера Максим пояснил, что ФСБ задержала ученого в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния. ТАСС сообщал, что Колкера вывезли на самолете в Москву и поместили в «Лефортово». По данным родственников, Колкер читал лекции студентам в Китае, содержание которых проверяла ФСБ. Его подозревали в передаче секретных данных Пекину.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.