Глава СПЧ Фадеев прокомментировал ситуацию с ученым Колкером

30 июня «Интерфакс» сообщил об аресте Колкера, мужчину задержали в больнице, где он лечился от четвертой стадии рака. Сын Колкера Максим пояснил, что ФСБ задержала ученого в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния. ТАСС сообщал, что Колкера вывезли на самолете в Москву и поместили в «Лефортово». По данным родственников, Колкер читал лекции студентам в Китае, содержание которых проверяла ФСБ. Его подозревали в передаче секретных данных Пекину.