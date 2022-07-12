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Глава СПЧ Фадеев прокомментировал ситуацию с ученым Колкером

Ведомости

Принимавшим решение об аресте новосибирского ученого Дмитрия Колкера, умершего спустя три дня после задержания в больнице, «надо было лучше подумать», заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. 

«Наверно, зная, что произошло после его ареста, когда человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу», — отметил Фадеев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, СПЧ не раз выступал «за более аккуратное отношение к заключению под стражу обвиняемых, подследственных», а также призывал больше использовать домашний арест и подписку о невыезде. «Некоторые тюрьмы переполнены, это неправильно, зачем там держать людей, обвиняемых не в тяжких преступлениях?» — добавил Фадеев.

30 июня «Интерфакс» сообщил об аресте Колкера, мужчину задержали в больнице, где он лечился от четвертой стадии рака. Сын Колкера Максим пояснил, что ФСБ задержала ученого в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния. ТАСС сообщал, что Колкера вывезли на самолете в Москву и поместили в «Лефортово». По данным родственников, Колкер читал лекции студентам в Китае, содержание которых проверяла ФСБ. Его подозревали в передаче секретных данных Пекину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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