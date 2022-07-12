Вексельберг стал сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики
Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг назначен новым сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), сообщает Telegram-канал ассоциации. Ранее эту должность занимал Анатолий Чубайс.
Чубайс покинул свой пост добровольно, отмечается в сообщении ассоциации. Первый замглавы «Росатома» Кирилл Комаров останется сопредседателем АРВА.
Сам Чубайс заявил, что его уход из АРВЭ поможет в развитии возобновляемой энергетики в России. «Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована», — заявил он в беседе с ТАСС. Чубайс также добавил, что он остается членом президиума АРВЭ, а также продолжит поддерживать ВИЭ в России.
АРВЭ — это некоммерческая организация, она представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики в России и ведет деятельность по стимулированию инвестиций и популяризации использования возобновляемых источников энергии.