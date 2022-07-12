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Вексельберг стал сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики

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Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг назначен новым сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), сообщает Telegram-канал ассоциации. Ранее эту должность занимал Анатолий Чубайс. 

Чубайс покинул свой пост добровольно, отмечается в сообщении ассоциации. Первый замглавы «Росатома» Кирилл Комаров останется сопредседателем АРВА. 

Сам Чубайс заявил, что его уход из АРВЭ поможет в развитии возобновляемой энергетики в России. «Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована», — заявил он в беседе с ТАСС. Чубайс также добавил, что он остается членом президиума АРВЭ, а также продолжит поддерживать ВИЭ в России. 

АРВЭ — это некоммерческая организация, она представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики в России и ведет деятельность по стимулированию инвестиций и популяризации использования возобновляемых источников энергии.

Ранее по теме: Рассмотрение дела о краже имущества Чубайса перенесли на неопределенный срок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных