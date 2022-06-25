Рассмотрение дела о краже имущества Чубайса перенесли на неопределенный срок
Следующее заседание в Хамовническом суде Москвы должно было состояться 27 июня. По словам адвоката, участников процесса уведомили из суда о переносе процесса на неопределенный срок. Перенос рассмотрения дела связан с отсутствием Чубайса на заседаниях, считает Макаров.
Дело о краже имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья возбудили по заявлению Чубайса в 2017 г. Основной фигурант дела — бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Остальные фигуранты — бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Вину никто из фигурантов не признает, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, писал ТАСС.
Ранее адвокат Мусы Садаева рассказал ТАСС, что полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у Чубайса имущества из жилого комплекса, в который входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Комплекс расположен в деревне Переделки. По словам защитника, фигуранты дела не признают вину и считают, что имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Илье Сучкову. Сумма ущерба во время расследования дела снизилась с 3 млрд руб. до 70 млн руб.
25 марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя главы государства по вопросам устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил «Ведомостям», что Чубайс уволился по собственному желанию. За два дня до этого Bloomberg и РБК сообщили, что Чубайс покинул должность и уехал из России. Эту информацию позже подтвердил представитель политика.