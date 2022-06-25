Рассмотрение дела о краже имущества Чубайса перенесли на неопределенный срок

Ранее адвокат Мусы Садаева рассказал ТАСС, что полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у Чубайса имущества из жилого комплекса, в который входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Комплекс расположен в деревне Переделки. По словам защитника, фигуранты дела не признают вину и считают, что имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Илье Сучкову. Сумма ущерба во время расследования дела снизилась с 3 млрд руб. до 70 млн руб.