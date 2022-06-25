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Общество

Рассмотрение дела о краже имущества Чубайса перенесли на неопределенный срок

Ведомости

Уголовное дело о краже имущества у бывшего генерального директора корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса на 70 млн руб. перенесли на неопределенный срок, передает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Вячеслава Макарова.

Следующее заседание в Хамовническом суде Москвы должно было состояться 27 июня. По словам адвоката, участников процесса уведомили из суда о переносе процесса на неопределенный срок. Перенос рассмотрения дела связан с отсутствием Чубайса на заседаниях, считает Макаров.

Дело о краже имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья возбудили по заявлению Чубайса в 2017 г. Основной фигурант дела — бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Остальные фигуранты — бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Вину никто из фигурантов не признает, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, писал ТАСС.

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Ранее адвокат Мусы Садаева рассказал ТАСС, что полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у Чубайса имущества из жилого комплекса, в который входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Комплекс расположен в деревне Переделки. По словам защитника, фигуранты дела не признают вину и считают, что имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Илье Сучкову. Сумма ущерба во время расследования дела снизилась с 3 млрд руб. до 70 млн руб.

В апреле Хамовнический суд Москвы вызвал бывшего гендиректора «Роснано» для дачи показаний в качестве потерпевшего, писал ТАСС.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя главы государства по вопросам устойчивого развития. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил «Ведомостям», что Чубайс уволился по собственному желанию. За два дня до этого Bloomberg и РБК сообщили, что Чубайс покинул должность и уехал из России. Эту информацию позже подтвердил представитель политика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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