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Власти Калужской области рекомендовали носить маски в общественных местах

Ведомости

Оперативный штаб Калужской области по противодействию коронавирусной инфекции рекомендует жителям вновь носить маски в общественных местах, сообщает пресс-служба оперштаба региона.

«Несмотря на то что, по данным регионального минздрава, за последние сутки в Калужской области выявлено 16 случаев заболеваемости ковидом, масочный режим в медицинских организациях сохраняется, а посещение родственников временно приостановлено», — сообщает пресс-служба оперативного штаба (цитата по «Интерфаксу»).

Также 12 июля оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях из-за распространения в городе субвариантов коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые быстрее передаются от человека к человеку. С аналогичным призывом выступил и оперштаб Санкт-Петербурга.

На данный момент в Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом — за прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло на 57% по сравнению с предыдущей неделей, отмечал оперштаб.

Ранее по теме: Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых помещениях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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