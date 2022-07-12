Власти Калужской области рекомендовали носить маски в общественных местах

Также 12 июля оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях из-за распространения в городе субвариантов коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые быстрее передаются от человека к человеку. С аналогичным призывом выступил и оперштаб Санкт-Петербурга.