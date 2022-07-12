Власти Калужской области рекомендовали носить маски в общественных местах
Оперативный штаб Калужской области по противодействию коронавирусной инфекции рекомендует жителям вновь носить маски в общественных местах, сообщает пресс-служба оперштаба региона.
«Несмотря на то что, по данным регионального минздрава, за последние сутки в Калужской области выявлено 16 случаев заболеваемости ковидом, масочный режим в медицинских организациях сохраняется, а посещение родственников временно приостановлено», — сообщает пресс-служба оперативного штаба (цитата по «Интерфаксу»).
Также 12 июля оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях из-за распространения в городе субвариантов коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые быстрее передаются от человека к человеку. С аналогичным призывом выступил и оперштаб Санкт-Петербурга.
На данный момент в Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом — за прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло на 57% по сравнению с предыдущей неделей, отмечал оперштаб.
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