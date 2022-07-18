В Госдуме рассмотрят запрет на прокат фильмов с пропагандой нетрадиционных отношений
В Госдуму внесли законопроект о запрете на выдачу кинотеатрам прокатных удостоверений на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке отмечено, что популяризация нетрадиционных сексуальных отношений и образа жизни «чайлдфри» не менее разрушительна для общества, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма. Авторы законопроекта утверждают, что пропаганда нетрадиционных семейных ценностей «ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар».
При этом отмечается, что документ «не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, однако не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых «новых» ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества».
Ранее в Госдуму также внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Раньше запрет распространялся только на несовершеннолетних лиц.
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