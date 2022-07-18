В Госдуме рассмотрят запрет на прокат фильмов с пропагандой нетрадиционных отношений

При этом отмечается, что документ «не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, однако не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых «новых» ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества».