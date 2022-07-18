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В Госдуме рассмотрят запрет на прокат фильмов с пропагандой нетрадиционных отношений

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о запрете на выдачу кинотеатрам прокатных удостоверений на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке отмечено, что популяризация нетрадиционных сексуальных отношений и образа жизни «чайлдфри» не менее разрушительна для общества, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма. Авторы законопроекта утверждают, что пропаганда нетрадиционных семейных ценностей «ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар».

При этом отмечается, что документ «не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, однако не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых «новых» ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества».

Ранее в Госдуму также внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Раньше запрет распространялся только на несовершеннолетних лиц.

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Ранее по теме: Комитет Госдумы предложил запретить ЛГБТ-пропаганду безотносительно возраста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных