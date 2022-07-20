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Роспотребнадзор выявит различия подвидов штамма COVID-19 «омикрон» «кентавр»

Ведомости

Особенности подвида «омикрона» под названием «кентавр» установят в ближайшие недели, говорится в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора. Ранее ведомство сообщило о пяти случаях заражения им.

«Особенности "кентавра" ещё предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов «омикрона», будет понятно в ближайшие недели», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что впервые «кентавра» выявили в Индии, а затем он появился в десятке других стран, в том числе в Японии, Германии, Великобритании и США. Пациенты, которые заразились «кентавром» в России, переносят заболевание легко, их не госпитализировали. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что COVID-19 все еще остается опасным заболеванием, поэтому людям из уязвимых категорий стоит носить маски, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться каждые полгода.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявили пять человек, заразившихся «кентавром». Болезнь протекает в легкой форме, никого из пациентов не госпитализировали, отметили в ведомстве. Согласно сообщению, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту «дельта» — 0,73%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных