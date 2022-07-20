Роспотребнадзор выявит различия подвидов штамма COVID-19 «омикрон» «кентавр»

В пресс-службе напомнили, что впервые «кентавра» выявили в Индии, а затем он появился в десятке других стран, в том числе в Японии, Германии, Великобритании и США. Пациенты, которые заразились «кентавром» в России, переносят заболевание легко, их не госпитализировали. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что COVID-19 все еще остается опасным заболеванием, поэтому людям из уязвимых категорий стоит носить маски, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться каждые полгода.