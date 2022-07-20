Роспотребнадзор выявит различия подвидов штамма COVID-19 «омикрон» «кентавр»
Особенности подвида «омикрона» под названием «кентавр» установят в ближайшие недели, говорится в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора. Ранее ведомство сообщило о пяти случаях заражения им.
«Особенности "кентавра" ещё предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов «омикрона», будет понятно в ближайшие недели», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что впервые «кентавра» выявили в Индии, а затем он появился в десятке других стран, в том числе в Японии, Германии, Великобритании и США. Пациенты, которые заразились «кентавром» в России, переносят заболевание легко, их не госпитализировали. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что COVID-19 все еще остается опасным заболеванием, поэтому людям из уязвимых категорий стоит носить маски, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться каждые полгода.
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявили пять человек, заразившихся «кентавром». Болезнь протекает в легкой форме, никого из пациентов не госпитализировали, отметили в ведомстве. Согласно сообщению, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту «дельта» — 0,73%.
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