В России впервые с начала мая за сутки выявили более 5600 случаев коронавируса

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях, а Роспотребнадзор напомнил о масках людям из уязвимых категорий, в том числе с хроническими заболеваниями. 1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости.