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Общество

В России впервые с начала мая за сутки выявили более 5600 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 5685 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным с 1 мая, когда было выявлено 7047 случаев заражения. Также за сутки 4317 пациентов выздоровели от COVID-19, 1110 человек были госпитализированы, а 37 — скончались.

За весь период пандемии коронавируса зафиксировано 18 504 729 случаев заражения. 17 919 843 человека выздоровели от COVID-19, 381 997 — скончались.

В Москве за сутки зарегистрировали 1670 случаев заражения, 159 человек госпитализировали, а 8 погибли от COVID-19. Максимум случаев заражения выявили также в Санкт-Петербурге — 572, Московской области — 443, Свердловской области — 182, Краснодарском крае — 138, Воронежской области — 125.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях, а Роспотребнадзор напомнил о масках людям из уязвимых категорий, в том числе с хроническими заболеваниями. 1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных