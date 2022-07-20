В России впервые с начала мая за сутки выявили более 5600 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 5685 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным с 1 мая, когда было выявлено 7047 случаев заражения. Также за сутки 4317 пациентов выздоровели от COVID-19, 1110 человек были госпитализированы, а 37 — скончались.
За весь период пандемии коронавируса зафиксировано 18 504 729 случаев заражения. 17 919 843 человека выздоровели от COVID-19, 381 997 — скончались.
В Москве за сутки зарегистрировали 1670 случаев заражения, 159 человек госпитализировали, а 8 погибли от COVID-19. Максимум случаев заражения выявили также в Санкт-Петербурге — 572, Московской области — 443, Свердловской области — 182, Краснодарском крае — 138, Воронежской области — 125.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях, а Роспотребнадзор напомнил о масках людям из уязвимых категорий, в том числе с хроническими заболеваниями. 1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости.
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