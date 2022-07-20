Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался играть с Яном Непомнящим

Ранее Непомнящий выиграл в турнире претендентов в Мадриде право в 2023 г.вновь сыграть за мировую шахматную корону с Карлсеном. Норвежец является чемпионом мира с 2013 г. и за это время четыре раза защитил титул, последний раз он обыграл в 2021 г. Непомнящего. Из-за отказа норвежца россиянин проведет матч с китайцем Дин Лижэнем, который занял второе место на турнире претендентов.