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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался играть с Яном Непомнящим

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Чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен сообщил, что не будет играть с россиянином Яном Непомнящим за мировое первенство, передает портал chess24.com.

Уточняется, что у Карлсена «нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира». Он отметил также, что не чувствует сильного желания играть, хотя и понимает, «что матч был бы интересен по историческим причинам».

Ранее Непомнящий выиграл в турнире претендентов в Мадриде право в 2023 г.вновь сыграть за мировую шахматную корону с Карлсеном. Норвежец является чемпионом мира с 2013 г. и за это время четыре раза защитил титул, последний раз он обыграл в 2021 г. Непомнящего. Из-за отказа норвежца россиянин проведет матч с китайцем Дин Лижэнем, который занял второе место на турнире претендентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных