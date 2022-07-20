Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовных дел

В КС отметили, что сейчас прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности возможно лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого. При этом какие-либо предельные сроки дальнейшего расследования не закреплены в законе. Суд увидел в этом противоречие предписаниям, закрепленным в Конституции РФ.