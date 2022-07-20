Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовных дел
Конституционный суд России принял постановление, согласно которому запрещается бессрочное расследование уголовных дел после наступления срока давности. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Конституционного суда.
«Никто не должен находиться под угрозой применения уголовной ответственности не ограниченное нормативными пределами время за редким исключением, обусловленным тяжестью и направленностью совершенного деяния», — говорится в постановлении.
В КС отметили, что сейчас прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности возможно лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого. При этом какие-либо предельные сроки дальнейшего расследования не закреплены в законе. Суд увидел в этом противоречие предписаниям, закрепленным в Конституции РФ.
В новом постановлении отмечается, что, несмотря на то что деяние не утрачивает признак преступности, основание для наказания устраняется за истечением срока давности. Поэтому лицо, нарушившее закон, освобождается от уголовной ответственности. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Поводом для проверки части второй статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ и пункта «в» части первой статьи 78 Уголовного кодекса РФ стала жалоба предпринимателя Вячеслава Рудникова. В 2010 г. он стал одним из фигурантов уголовного дела, которое было возбуждено по заявлению гражданина Нигерии. Тот утверждал, что ему как акционеру строительной фирмы нанесли ущерб.
В 2020 г. срок давности дела истек, но органы следствия отказались его закрывать. В жалобе Рудников указал, что такие нормы являются неконституционными, поскольку они позволяют бесконечно расследовать уголовное дело после истечения сроков давности.
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