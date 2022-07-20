Власти Румынии введут ограничения на потребление питьевой воды из-за засухи
Местным администрациям Румынии необходимо ввести ограничение на потребление питьевой воды, заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства министр окружающей среды, водных ресурсов и лесов страны Барна Танцош.
По словам Танцоша, местные власти обязаны принять меры, которые позволят обеспечить граждан питьевой водой в среднем и долгосрочном плане. Ограничения необходимы для восстановления резервов, отметил министр.
«Во многих населенных пунктах есть системы питьевого водоснабжения, построенные с учетом нормального потребления, без потребления питьевой воды для других целей — орошения, промышленности, а также для плавательных бассейнов, поливов сада или газона. Особенно в этот период мы должны быть ответственными и заботиться об этом ресурсе», — сказал Танцош.
Сейчас правительство создало оперативный штаб для мониторинга зон, пораженных засухой, чтобы при необходимости принимать меры реагирования.
Также министр сообщил, что поднял на заседании правительства вопрос о возгорании сухой растительности, и призвал фермеров не поджигать сельскохозяйственные угодья, потому что сейчас велика опасность пожаров.
6 июля Танцош сообщал о том, что засуха захватила почти 70% страны, писал ТАСС.
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