Власти Румынии введут ограничения на потребление питьевой воды из-за засухи

«Во многих населенных пунктах есть системы питьевого водоснабжения, построенные с учетом нормального потребления, без потребления питьевой воды для других целей — орошения, промышленности, а также для плавательных бассейнов, поливов сада или газона. Особенно в этот период мы должны быть ответственными и заботиться об этом ресурсе», — сказал Танцош.