Газета
Общество

Власти Румынии введут ограничения на потребление питьевой воды из-за засухи

Ведомости

Местным администрациям Румынии необходимо ввести ограничение на потребление питьевой воды, заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства министр окружающей среды, водных ресурсов и лесов страны Барна Танцош. 

По словам Танцоша, местные власти обязаны принять меры, которые позволят обеспечить граждан питьевой водой в среднем и долгосрочном плане. Ограничения необходимы для восстановления резервов, отметил министр. 

«Во многих населенных пунктах есть системы питьевого водоснабжения, построенные с учетом нормального потребления, без потребления питьевой воды для других целей — орошения, промышленности, а также для плавательных бассейнов, поливов сада или газона. Особенно в этот период мы должны быть ответственными и заботиться об этом ресурсе», — сказал Танцош.

Сейчас правительство создало оперативный штаб для мониторинга зон, пораженных засухой, чтобы при необходимости принимать меры реагирования. 

Также министр сообщил, что поднял на заседании правительства вопрос о возгорании сухой растительности, и призвал фермеров не поджигать сельскохозяйственные угодья, потому что сейчас велика опасность пожаров.

6 июля Танцош сообщал о том, что засуха захватила почти 70% страны, писал ТАСС.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных