Путин лишил российского гражданства биатлонистку Жураускайте по ее просьбе
Президент России Владимир Путин лишил российского гражданства 23-летнюю биатлонистку Лидию Жураускайте, которая сама попросила об этом. Такой указ опубликован на портале правовой информации.
«Удовлетворить заявления о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 г. в г. Мурманске», — говорится в документе.
В октябре прошлого года 23-летняя Жураускайте заявила, что хочет выступать на соревнованиях за Литву, поэтому откажется от российского гражданства. Прадед биатлонистки был гражданином Литвы, поэтому ее гражданство будет восстановлено, если она откажется от российского. Жураускайте заявила, что ее главная цель – выступить на Олимпийских играх в Италии.
В 2026 г. зимние Игры примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо, соревнования пройдут с 6 по 22 февраля. Изначально Жураускайте хотела сохранить российское гражданство, но по законом Литвы это оказалось невозможным. В минувшие выходные Жураускайте впервые выступила в составе литовской сборной на Кубке Балтии, старты прошли в городе Игналина.
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