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Путин лишил российского гражданства биатлонистку Жураускайте по ее просьбе

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Президент России Владимир Путин лишил российского гражданства 23-летнюю биатлонистку Лидию Жураускайте, которая сама попросила об этом. Такой указ опубликован на портале правовой информации.

«Удовлетворить заявления о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 г. в г. Мурманске», — говорится в документе.

В октябре прошлого года 23-летняя Жураускайте заявила, что хочет выступать на соревнованиях за Литву, поэтому откажется от российского гражданства. Прадед биатлонистки был гражданином Литвы, поэтому ее гражданство будет восстановлено, если она откажется от российского. Жураускайте заявила, что ее главная цель – выступить на Олимпийских играх в Италии.

В 2026 г. зимние Игры примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо, соревнования пройдут с 6 по 22 февраля. Изначально Жураускайте хотела сохранить российское гражданство, но по законом Литвы это оказалось невозможным. В минувшие выходные Жураускайте впервые выступила в составе литовской сборной на Кубке Балтии, старты прошли в городе Игналина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных