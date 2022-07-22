Путин лишил российского гражданства биатлонистку Жураускайте по ее просьбе

В октябре прошлого года 23-летняя Жураускайте заявила, что хочет выступать на соревнованиях за Литву, поэтому откажется от российского гражданства. Прадед биатлонистки был гражданином Литвы, поэтому ее гражданство будет восстановлено, если она откажется от российского. Жураускайте заявила, что ее главная цель – выступить на Олимпийских играх в Италии.