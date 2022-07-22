Прокурор запросил 14 лет колонии для устроившего взрыв в гимназии в Серпухове
Прокурор потребовал приговорить Владислава Струженкова, который устроил взрыв в православной гимназии на территории Серпуховского женского монастыря в декабре 2021 г., к 14 годам колонии строгого режима, сообщил ТАСС.
В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Струженкова виновным по ч. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК РФ (незаконное изготовление и переноска оружия).
Взрыв в православной гимназии на территории Серпуховского женского монастыря произошел 13 декабря 2021 г. По версии следствия, Струженков подошел к зданию, где раньше учился, и подорвал самодельное взрывное устройство на его крыльце. В результате он получил множественные ранения и лишился ноги. Ученики и преподаватели гимназии не пострадали. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Струженков признал свою вину, а его отец возместил гимназии ущерб в размере 106 000 руб.
Как сообщал «Интерфаксу» информированный источник, мотивом преступления стала «ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений» из-за буллинга во время учебы.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса