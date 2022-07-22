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Прокурор запросил 14 лет колонии для устроившего взрыв в гимназии в Серпухове

Ведомости

Прокурор потребовал приговорить Владислава Струженкова, который устроил взрыв в православной гимназии на территории Серпуховского женского монастыря в декабре 2021 г., к 14 годам колонии строгого режима, сообщил ТАСС.

В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Струженкова виновным по ч. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК РФ (незаконное изготовление и переноска оружия).

Взрыв в православной гимназии на территории Серпуховского женского монастыря произошел 13 декабря 2021 г. По версии следствия, Струженков подошел к зданию, где раньше учился, и подорвал самодельное взрывное устройство на его крыльце. В результате он получил множественные ранения и лишился ноги. Ученики и преподаватели гимназии не пострадали. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Струженков признал свою вину, а его отец возместил гимназии ущерб в размере 106 000 руб.

Как сообщал «Интерфаксу» информированный источник, мотивом преступления стала «ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений» из-за буллинга во время учебы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных