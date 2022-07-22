Прокурор запросил 14 лет колонии для устроившего взрыв в гимназии в Серпухове

Взрыв в православной гимназии на территории Серпуховского женского монастыря произошел 13 декабря 2021 г. По версии следствия, Струженков подошел к зданию, где раньше учился, и подорвал самодельное взрывное устройство на его крыльце. В результате он получил множественные ранения и лишился ноги. Ученики и преподаватели гимназии не пострадали. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Струженков признал свою вину, а его отец возместил гимназии ущерб в размере 106 000 руб.