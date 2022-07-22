Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ГИБДД имущество на 130 млн рублей
Генпрокуратура направила в Лефортовский суд Москвы иск с просьбой изъять у бывшего инспектора ГИБДД по Москве Сергея Кузнецова имущество на общую сумму 130 млн руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Генпрокуратуре рассказали, что Кузнецов при прохождении службы приобрел и оформил на себя и своих родственников автомобиль и 23 объекта недвижимости. Отмечается, что семь из них расположены в ОАЭ и Болгарии.
«Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн руб. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется», — говорится в сообщении. До рассмотрения дела судом Кузнецову запретили совершать любые регистрационные действия с данным имуществом.
Помимо недвижимости правоохранительные органы обнаружили в сейфах бывшего инспектора ГИБДД 23 850 евро, $60 000 и более 48 млн руб. В Генпрокуратуре уточнили, что законность происхождения денег также не подтверждена.
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