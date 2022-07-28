Минобрнауки предложило не менять минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2023 году
Министерство науки и высшего образования предложило оставить минимальные баллы Единого госэкзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы в 2023/24 учебном году на уровне 2022/23 г. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов.
Минобрнауки предложило следующие значения:
Русский язык – 40 баллов,
Математика – 39 баллов,
Физика – 39 баллов,
Обществознание – 45 баллов,
История – 35 баллов,
Информатика и ИКТ – 44 балла,
Иностранный язык – 30 баллов,
Литература – 40 баллов,
Биология – 39 баллов,
География – 40 баллов,
Химия – 39 баллов.
14 июля замдиректора Федерального института педагогических исследований (ФИПИ, подведомствен Рособрнадзору) Ольга Котова сообщила, что институт начал разрабатывать задания для ЕГЭ в 2023 г. На формулировки заданий повлияют результаты ЕГЭ 2022 г., которые Рособрнадзор сейчас анализирует.
Ряд изменений в задания для школьников ФИПИ разработал еще в 2021 г., заявила 13 июля директор института Оксана Решетникова. В ЕГЭ-2022 г. в каждом предмете были изменены от 4 до 6 заданий. По ее словам, говорить о том, сколько предметов и заданий поменяется в 2023 г., пока рано.
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