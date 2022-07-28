Минобрнауки предложило не менять минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2023 году

Ряд изменений в задания для школьников ФИПИ разработал еще в 2021 г., заявила 13 июля директор института Оксана Решетникова. В ЕГЭ-2022 г. в каждом предмете были изменены от 4 до 6 заданий. По ее словам, говорить о том, сколько предметов и заданий поменяется в 2023 г., пока рано.