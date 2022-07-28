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Минобрнауки предложило не менять минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2023 году

Ведомости

Министерство науки и высшего образования предложило оставить минимальные баллы Единого госэкзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы в 2023/24 учебном году на уровне 2022/23 г. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Минобрнауки предложило следующие значения:

  • Русский язык – 40 баллов,

  • Математика – 39 баллов,

  • Физика – 39 баллов,

  • Обществознание – 45 баллов,

  • История – 35 баллов,

  • Информатика и ИКТ – 44 балла,

  • Иностранный язык – 30 баллов,

  • Литература – 40 баллов,

  • Биология – 39 баллов,

  • География – 40 баллов,

  • Химия – 39 баллов.

14 июля замдиректора Федерального института педагогических исследований (ФИПИ, подведомствен Рособрнадзору) Ольга Котова сообщила, что институт начал разрабатывать задания для ЕГЭ в 2023 г. На формулировки заданий повлияют результаты ЕГЭ 2022 г., которые Рособрнадзор сейчас анализирует.

Ряд изменений в задания для школьников ФИПИ разработал еще в 2021 г., заявила 13 июля директор института Оксана Решетникова. В ЕГЭ-2022 г. в каждом предмете были изменены от 4 до 6 заданий. По ее словам, говорить о том, сколько предметов и заданий поменяется в 2023 г., пока рано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных