В СК заявили о трех версиях причин пожара на складе Ozon
Следователи на данный момент изучают три версии пожара на складе Ozon под Истрой, произошедшего накануне, сообщается на сайте подмосковного управления СК.
«Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», — говорится в сообщении.
Вчера в экстренных службах основной версией пожара назвали поджог. До этого глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности.
Сообщение о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступило в МЧС 3 августа после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировали 1000 человек. Позднее огонь распространился до 55 000 «квадратов», при этом кровля здания обрушилась на площади 22 000 кв. м. В 21.17 МЧС удалось локализовать пожар. К 5.45 возгорание было устранено. Для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники.
По факту произошедшего СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Отмечается, что складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков, из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»). Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что здание склада сохранить не удастся. Представители Ozon и владельца склада ГК «Ориентир» пока от оценок ущерба воздержались.
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