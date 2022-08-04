В СК заявили о трех версиях причин пожара на складе Ozon

Сообщение о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступило в МЧС 3 августа после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировали 1000 человек. Позднее огонь распространился до 55 000 «квадратов», при этом кровля здания обрушилась на площади 22 000 кв. м. В 21.17 МЧС удалось локализовать пожар. К 5.45 возгорание было устранено. Для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники.