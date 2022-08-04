Власти США решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян
Власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление минздрава страны. Уточняется, что с середины мая число заболевших оспой обезьян превысило 6 600 человек.
Введение режима ЧС позволит ускорить распространение вакцинации от оспы обезьян среди населения. Ранее режим ЧС был введен в трех штатах США — Нью-Йорке (там зафиксировано 1666 случаев заражения), Калифорнии (826) и Иллинойсе (547).
Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован в России, больной уже полностью здоров и его выписали из больницы.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба в середине июля. В организации отметили, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе. 25 июля в Нидерландах началась профилактическая вакцинация людей от оспы обезьян.
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