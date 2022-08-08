Губернатор Белгородской области подарил Путину шоколад «Алешка»
Президент России Владимир Путин провел очную встречу в Кремле с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В ходе нее глава российского региона подарил Путину шоколад «Алешка». Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Во время встречи российский лидер обратил внимание на несколько упаковок шоколада, которые лежали на столе по левую руку от Гладкова. Белгородский губернатор пояснил, что сладость — подарок президенту от региона. «Спасибо большое. Есть «Аленка», а у вас — «Алешка», — отметил Путин, принимая подарок.
Гладков также рассказал историю ребенка, в честь которого назван шоколад. Так, в селе Веселая Лопань живет мальчик по имени Алексей. «Он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал», — поделился губернатор. Ребенок прославился в интернете, после чего кондитеры из Старого Оскола выпустили шоколад в его честь.
Глава Белгородской области подчеркнул, что «это чисто народная история». По его словам, власти не прикладывали усилий, чтобы распиарить мальчика. Гладков добавил, что Алешу поблагодарили за поддержку и военные. «Военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк «Патриот», — рассказал губернатор.
Мальчик Алеша учится в первом классе сельской школы. Он живет в Веселой Лопани, рядом с украинской границей. Алеша прославился тем, что с самого начала спецоперации приветствует проезжающих мимо военных.
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