Губернатор Белгородской области подарил Путину шоколад «Алешка»

Гладков также рассказал историю ребенка, в честь которого назван шоколад. Так, в селе Веселая Лопань живет мальчик по имени Алексей. «Он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал», — поделился губернатор. Ребенок прославился в интернете, после чего кондитеры из Старого Оскола выпустили шоколад в его честь.