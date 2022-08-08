Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене из-за «харьковских соглашений»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило подозрение экс-министру обороны страны Михаилу Ежелю в госизмене из-за согласования им «харьковских соглашений» в 2010 г., продлевавших пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на скидку на газ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю», – говорится в сообщении.
По информации ГБР, Ежель, понимавший все риски продления пребывания Черноморского флота в Крыму, согласовал весь пакет необходимых документов с российской стороной, не посетив при этом заседание кабмина Украины 21 апреля 2010 г., на котором они обсуждались. Теперь Ежеля подозревают в совершении государственной измены по предварительному сговору с группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).
В 2021 г. из-за подписания «харьковских соглашений» в госизмене также заподозрили экс-президента Украины Виктора Януковича (при том, что он уже осужден по этой статье), а также бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
Соглашения между Россией и Украиной относительно пребывания Черноморского флота на территории Крыма в течение 25 лет после 28 мая 2017 г. были подписаны бывшими президентами стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем 21 апреля 2010 г. в Харькове. Согласно договоренностям, Украина получила скидку на российский газ в размере 30%, но не более чем на $100 за тысячу кубометров.
Харьковские соглашения утратили силу после вхождения Крыма в состав России в 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.
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