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Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене из-за «харьковских соглашений»

Ведомости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило подозрение экс-министру обороны страны Михаилу Ежелю в госизмене из-за согласования им «харьковских соглашений» в 2010 г., продлевавших пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на скидку на газ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю», – говорится в сообщении.

По информации ГБР, Ежель, понимавший все риски продления пребывания Черноморского флота в Крыму, согласовал весь пакет необходимых документов с российской стороной, не посетив при этом заседание кабмина Украины 21 апреля 2010 г., на котором они обсуждались. Теперь Ежеля подозревают в совершении государственной измены по предварительному сговору с группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В 2021 г. из-за подписания «харьковских соглашений» в госизмене также заподозрили экс-президента Украины Виктора Януковича (при том, что он уже осужден по этой статье), а также бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. 

Соглашения между Россией и Украиной относительно пребывания Черноморского флота на территории Крыма в течение 25 лет после 28 мая 2017 г. были подписаны бывшими президентами стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем 21 апреля 2010 г. в Харькове. Согласно договоренностям, Украина получила скидку на российский газ в размере 30%, но не более чем на $100 за тысячу кубометров.

Харьковские соглашения утратили силу после вхождения Крыма в состав России в 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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