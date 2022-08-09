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В АТОР заявили об отсутствии отказов от отдыха в Крыму на фоне взрывов

Ведомости

Российские туроператоры пока не фиксируют обращений от туристов в связи со взрывами в Крыму в районе Новофедоровки, передает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

«На момент 17:25 московского времени у опрошенных туроператоров нет обращений от туристов из Крыма с просьбой о прекращении отдыха, никто не уезжает досрочно. По официальным данным местных властей, пострадавших от взрывов туристов также нет», — отмечено в сообщении.

АТОР уточняет, что взрывы произошли далеко от курортной зоны. В Крыму, по ряду оценок, сейчас отдыхает от 300 000 до 500 000 туристов, отметили в пресс-службе.

Ранее сегодня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе поселка Новофедоровка произошло несколько взрывов. В этом районе расположены войсковая часть и военный аэродром. Позже в Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления.

«РИА Новости» со ссылкой на главу минздрава Крыма Константина Скорупского сообщили, что в результате взрывов пострадали пять человек – они получили ранения и были доставлены в Сакскую районную больницу. Среди них один ребенок. Глава республики Сергей Аксенов позже сообщил, что погиб один человек.

Серия взрывов в Сакском районе Крыма произошла примерно в 15:20 мск. Поселок Новофедоровка находится в 60 км от Симферополя и в 80 км — от Севастополя.

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Ранее по теме: Один человек погиб в результате взрывов в крымской Новофедоровке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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