В АТОР заявили об отсутствии отказов от отдыха в Крыму на фоне взрывов
Российские туроператоры пока не фиксируют обращений от туристов в связи со взрывами в Крыму в районе Новофедоровки, передает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.
«На момент 17:25 московского времени у опрошенных туроператоров нет обращений от туристов из Крыма с просьбой о прекращении отдыха, никто не уезжает досрочно. По официальным данным местных властей, пострадавших от взрывов туристов также нет», — отмечено в сообщении.
АТОР уточняет, что взрывы произошли далеко от курортной зоны. В Крыму, по ряду оценок, сейчас отдыхает от 300 000 до 500 000 туристов, отметили в пресс-службе.
Ранее сегодня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе поселка Новофедоровка произошло несколько взрывов. В этом районе расположены войсковая часть и военный аэродром. Позже в Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления.
«РИА Новости» со ссылкой на главу минздрава Крыма Константина Скорупского сообщили, что в результате взрывов пострадали пять человек – они получили ранения и были доставлены в Сакскую районную больницу. Среди них один ребенок. Глава республики Сергей Аксенов позже сообщил, что погиб один человек.
Серия взрывов в Сакском районе Крыма произошла примерно в 15:20 мск. Поселок Новофедоровка находится в 60 км от Симферополя и в 80 км — от Севастополя.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.