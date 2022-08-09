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Один человек погиб в результате взрывов в крымской Новофедоровке

Ведомости

В результате взрывов в Новофедоровке в Крыму погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», – отметил он.

По словам Аксенова, ситуация находится под контролем, он также подчеркнул, что общей эвакуации по району нет – будут отселены только жители домов в непосредственной близости от аэродрома. Власти проводят обход и определяют нанесенный ущерб, комиссии начнут работу завтра.

«В плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны, там все четко изложено», –добавил он.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на главу Минздрава Крыма Константина Скорупского сообщили, что в результате взрывов пострадали пять человек – они получили ранения и были доставлены в Сакскую районную больницу. Среди них один ребенок. По словам Скорупского, четверым оказана амбулаторная хирургическая помощь в связи с порезами осколками стекла, один человек находился в операционной после непроникающего ранения груди, его жизни ничего не угрожает.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе поселка Новофедоровка произошло несколько взрывов. В районе Новофедоровки расположены войсковая часть и военный аэродром.

Позже Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления.

Серия взрывов в Сакском районе Крыма произошла примерно в 15:20 мск. Поселок Новофедоровка находится в 60 км от Симферополя и в 80 км — от Севастополя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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