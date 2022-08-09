Один человек погиб в результате взрывов в крымской Новофедоровке

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на главу Минздрава Крыма Константина Скорупского сообщили, что в результате взрывов пострадали пять человек – они получили ранения и были доставлены в Сакскую районную больницу. Среди них один ребенок. По словам Скорупского, четверым оказана амбулаторная хирургическая помощь в связи с порезами осколками стекла, один человек находился в операционной после непроникающего ранения груди, его жизни ничего не угрожает.