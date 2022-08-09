В результате взрывов в Новофедоровке пострадало пять человек

«По состоянию на 17.30 в Сакскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет», — сказал Скорупский. Четверо пострадавших были отправлены домой после оказания им медицинской помощи, добавил он.