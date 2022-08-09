В результате взрывов в Новофедоровке пострадало пять человек
Пять человек, пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке в Крыму, получили ранения и были доставлены в больницу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу минздрава республики Константина Скорупского. Среди пострадавших есть ребенок, их жизни ничего не угрожает, отметил он.
«По состоянию на 17.30 в Сакскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет», — сказал Скорупский. Четверо пострадавших были отправлены домой после оказания им медицинской помощи, добавил он.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе поселка Новофедоровка произошло несколько взрывов. На место выехал глава региона Сергей Аксенов. Отмечалось, что в районе Новофедоровки расположены войсковая часть и военный аэродром.
Позже в Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления.
Серия взрывов в Сакском районе Крыма произошла примерно в 15:20 мск. Поселок Новофедоровка находится в 60 км от Симферополя и в 80 км — от Севастополя.
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