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В результате взрывов в Новофедоровке пострадало пять человек

Ведомости

Пять человек, пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке в Крыму, получили ранения и были доставлены в больницу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу минздрава республики Константина Скорупского. Среди пострадавших есть ребенок, их жизни ничего не угрожает, отметил он.

«По состоянию на 17.30 в Сакскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет», — сказал Скорупский. Четверо пострадавших были отправлены домой после оказания им медицинской помощи, добавил он.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе поселка Новофедоровка произошло несколько взрывов. На место выехал глава региона Сергей Аксенов. Отмечалось, что в районе Новофедоровки расположены войсковая часть и военный аэродром.

Позже в Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления.

Серия взрывов в Сакском районе Крыма произошла примерно в 15:20 мск. Поселок Новофедоровка находится в 60 км от Симферополя и в 80 км — от Севастополя. 

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Ранее по теме: Минобороны назвало причины взрывов в Новофедоровке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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