Суд продлил Кара-Мурзе арест на два месяца по делу о дискредитации российской армии
Басманный районный суд Москвы оставил оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр иноагентов) под арестом до 12 октября, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
«Басманный районный суд г. Москвы 9 августа 2022 г. удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношение Кара-Мурзы Владимира Владимировича до 12 октября 2022 г.», – говорится в сообщении.
В апреле на Кара-Мурзу завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (ст. 207.3 УК РФ), с 22 апреля он находится под стражей. Следствие считает, что Кара-Мурза распространил ложные данные о российских Вооруженных силах во время своего выступления в парламенте Аризоны. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.
12 апреля суд назначил Кара-Мурзе 15 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Из материалов дела следует, что при виде полицейских он повел себя «неадекватно», «изменив траекторию движения», ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Помимо этого суд пришел к выводу, что он оказывал сопротивление при задержании, которое произошло 11 апреля в Москве.
В конце июля стало известно, что против Кара-Мурзы возбуждено новое уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ).
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