Суд продлил Кара-Мурзе арест на два месяца по делу о дискредитации российской армии

В апреле на Кара-Мурзу завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (ст. 207.3 УК РФ), с 22 апреля он находится под стражей. Следствие считает, что Кара-Мурза распространил ложные данные о российских Вооруженных силах во время своего выступления в парламенте Аризоны. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.