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Суд продлил Кара-Мурзе арест на два месяца по делу о дискредитации российской армии

Ведомости

Басманный районный суд Москвы оставил оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр иноагентов) под арестом до 12 октября, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

«Басманный районный суд г. Москвы 9 августа 2022 г. удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношение Кара-Мурзы Владимира Владимировича до 12 октября 2022 г.», – говорится в сообщении.

В апреле на Кара-Мурзу завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (ст. 207.3 УК РФ), с 22 апреля он находится под стражей. Следствие считает, что Кара-Мурза распространил ложные данные о российских Вооруженных силах во время своего выступления в парламенте Аризоны. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.

12 апреля суд назначил Кара-Мурзе 15 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Из материалов дела следует, что при виде полицейских он повел себя «неадекватно», «изменив траекторию движения», ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Помимо этого суд пришел к выводу, что он оказывал сопротивление при задержании, которое произошло 11 апреля в Москве.

В конце июля стало известно, что против Кара-Мурзы возбуждено новое уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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