Число пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке увеличилось до девяти

В министерство пояснили, что двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в медицинское учреждение Симферополя. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, после оказания необходимой помощи они были отправлены домой. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что погиб один человек. В пресс-службе отметили, что на данный момент эта цифра остается неизменной.