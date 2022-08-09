Газета
Общество

Число пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке увеличилось до девяти

Ведомости

Число пострадавших в результате взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму увеличилось до девяти, передает пресс-служба Минздрава республики в своем Telegram-канале.

«Семеро пострадавших, включая двое детей, были доставлены в ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении», — говорится в сообщении.

В министерство пояснили, что двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в медицинское учреждение Симферополя. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, после оказания необходимой помощи они были отправлены домой. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что погиб один человек. В пресс-службе отметили, что на данный момент эта цифра остается неизменной.

Сегодня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе поселка Новофедоровка произошло несколько взрывов. В этом районе расположены войсковая часть и военный аэродром. Позже в Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления.

Ранее сегодня в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности еще на две недели — до 24 августа. Высокий уровень опасности продолжит действовать, в частности, на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов. Он также действует на объектах транспорта, ЖКХ и ТЭКа, промышленности, водного хозяйства и в медучреждениях.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 24 августа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных