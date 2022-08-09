Число пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке увеличилось до девяти
Число пострадавших в результате взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму увеличилось до девяти, передает пресс-служба Минздрава республики в своем Telegram-канале.
«Семеро пострадавших, включая двое детей, были доставлены в ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
В министерство пояснили, что двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в медицинское учреждение Симферополя. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, после оказания необходимой помощи они были отправлены домой. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что погиб один человек. В пресс-службе отметили, что на данный момент эта цифра остается неизменной.
Сегодня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в районе поселка Новофедоровка произошло несколько взрывов. В этом районе расположены войсковая часть и военный аэродром. Позже в Минобороны России рассказали, что причиной взрыва стала детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления.
Ранее сегодня в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности еще на две недели — до 24 августа. Высокий уровень опасности продолжит действовать, в частности, на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов. Он также действует на объектах транспорта, ЖКХ и ТЭКа, промышленности, водного хозяйства и в медучреждениях.
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