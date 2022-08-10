В Минсельхозе заявили об отсутствии дефицита кормов для домашних животных
В России нет дефицита кормов для домашних животных. Их производство в стране «закрывает потребности» внутреннего рынка, заявили в Минсельхозе.
«Производство кормов для домашних животных в нашей стране активно развивается. В прошлом году оно выросло на 10,8%, а за шесть месяцев текущего — на 8%», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что объемы выпуска позволяют не только обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать продукцию в другие страны.
В настоящее время в России в данном сегменте работает более 190 предприятий. В Минсельхозе считают, что уход с российского рынка нескольких иностранных брендов подтолкнет отечественных производителей «и дальше расширять ассортимент и наращивать мощности».
Накануне производитель кормов для домашних животных Purina приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России. В компании пояснили, что испытывают трудности с закупкой и поставкой сырья. Конкретной даты возобновления работы бренда в России пока что нет. Уточняется, что корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки в России.
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