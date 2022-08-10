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Общество

В Минсельхозе заявили об отсутствии дефицита кормов для домашних животных

Ведомости

В России нет дефицита кормов для домашних животных. Их производство в стране «закрывает потребности» внутреннего рынка, заявили в Минсельхозе. 

«Производство кормов для домашних животных в нашей стране активно развивается. В прошлом году оно выросло на 10,8%, а за шесть месяцев текущего — на 8%», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что объемы выпуска позволяют не только обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать продукцию в другие страны. 

В настоящее время в России в данном сегменте работает более 190 предприятий. В Минсельхозе считают, что уход с российского рынка нескольких иностранных брендов подтолкнет отечественных производителей «и дальше расширять ассортимент и наращивать мощности». 

Накануне производитель кормов для домашних животных Purina приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России. В компании пояснили, что испытывают трудности с закупкой и поставкой сырья. Конкретной даты возобновления работы бренда в России пока что нет. Уточняется, что корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки в России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных