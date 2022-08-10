В Минсельхозе заявили об отсутствии дефицита кормов для домашних животных

Накануне производитель кормов для домашних животных Purina приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России. В компании пояснили, что испытывают трудности с закупкой и поставкой сырья. Конкретной даты возобновления работы бренда в России пока что нет. Уточняется, что корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки в России.