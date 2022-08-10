На Украине пригрозили перебить ведущие на ЗАЭС линии электропередач
Украинские военные могут перебить контролируемые Россией линии передач, ведущие на Запорожскую АЭС, если Москва решит подключить станцию к российской энергосистеме, заявил президент Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом» Петр Котин в интервью «РБК — Украина».
По его словам, Москва якобы «давно носится» с идеей отключения ЗАЭС от украинской энергосети. Технически это можно сделать, переключив станцию на линии, которые соединяют Крым, однако Украина, утверждает Котин, не даст это сделать.
«И, я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», – заявил он.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ нанесли новый удар по атомной электростанции.
После этого посольство России в США призвало ООН и МАГАТЭ обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на ЗАЭС «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Он также выразил надежду, что МАГАТЭ получит доступ к станции.
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