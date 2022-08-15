ВСУ обстреляли Энергодар и район Запорожской АЭС
Украинские военные ведут обстрел с правого берега Днепра города Энергодар, взрывы в том числе прогремели в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Telegram-канал администрации города.
«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, в спальных микрорайонах города и промышленной зоне», — сказано в сообщении. Кроме того, второй раз за день начались обстрелы села Ивановка.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города. Она является самой большой атомной станцией Европы и уже неоднократно подвергалась обстрелам. Последний раз новости об обстреле Энергодара со стороны ВСУ появлялись 13 и 14 августа, под обстрел в том числе попадала и атомная станция.
12 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов отмечал, что Удары украинских военных по территории Запорожской АЭС могут привести к аварийной остановке реактора. По его словам, для этого достаточно лишь после вывода из строя линии электропередачи (ЛЭП) нарушить процесс подачи воды.
Днем ранее по запросу России прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.
Несмотря на это, власти 42 стран заявили, что Россия обязана вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, чтобы Киев исправно исполнял свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности, говорилось в заявлении.
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