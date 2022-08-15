ВСУ обстреляли Энергодар и район Запорожской АЭС

«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, в спальных микрорайонах города и промышленной зоне», — сказано в сообщении. Кроме того, второй раз за день начались обстрелы села Ивановка.