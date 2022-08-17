Более половины россиян выступают против усыновления детей-сирот иностранцами

«Больше половины россиян сегодня поддерживают идею, что дети должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах (60%). Противоположной точки зрения придерживаются 32% — по их мнению, детей можно отдавать на усыновление иностранным гражданам, так как это шанс обрести семью», – говорится в сообщении.