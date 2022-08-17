Более половины россиян выступают против усыновления детей-сирот иностранцами
Практику международного усыновления детей-сирот иностранцами поддерживают лишь 32% россиян, 60% же считают, что дети должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах. Такие данные привел ВЦИОМ на своем сайте.
«Больше половины россиян сегодня поддерживают идею, что дети должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах (60%). Противоположной точки зрения придерживаются 32% — по их мнению, детей можно отдавать на усыновление иностранным гражданам, так как это шанс обрести семью», – говорится в сообщении.
Поддерживает усыновление детей-сирот иностранцами преимущественно молодежь 18-24 лет (76%), граждане же старше 45 лет – в основном (67-81%) против. Данную практику также чаще поддерживают граждане с высшим образованием (40%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (53%).
Уровень поддержки принятого в 2012 г т. н. «закона Димы Яковлева» (которым запретили усыновление россиян американцами) составляет 67%, в 2013 г. его одобряли 54% респондентов, в 2015 г. – 76%. Группы тех, кто поддерживает и не поддерживает этот закон, совпадают с группами сторонников и противников международного усыновления в целом, отметил ВЦИОМ.
Внесенные же поправки к Семейному кодексу, которые запретят иностранным гражданам из недружественных стран усыновлять российских детей-сирот, поддерживают 63% россиян, 21% выступает против. Чаще всего сторонники законопроекта используют довод «где родился, там и пригодился», либо же считают, что в недружественных странах небезопасно находиться.
С инициативой запретить гражданам недружественных стран усыновлять сирот из России в начале августа выступили председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), зампред Борис Чернышов (ЛДПР), первый зампред комитета по культуре Дмитрий Певцов («Новые люди»), председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»).
По мнению авторов законопроекта, передача детей-сирот на усыновление семьям из недружественных стран не отвечает национальным интересам страны, поскольку «многие годы коллективный Запад подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности».
В пояснительной записке сказано, что законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление иностранным гражданам.
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