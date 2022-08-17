В Запорожье сообщили о шести «прилетах» в районе ЗАЭС

Также сегодня Главное управление МВД по региону сообщило, что в Энергодаре были задержаны два наводчика артиллерии ВСУ, оба работали на Запорожской АЭС. Во время обысков у одного из задержанных был обнаружен блокнот с записями о размещении постов охраны на АЭС и российской техники, он успел передать ВСУ координаты порядка 10 точек. Задержанным будет предъявлено обвинение по ст. 361 УК «Акт международного терроризма».