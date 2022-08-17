В Запорожье сообщили о шести «прилетах» в районе ЗАЭС
В ходе обстрела украинскими военными района Запорожской АЭС зафиксировано как минимум шесть «прилетов», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передают «РИА Новости».
«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС», – заявил он.
При этом сама АЭС не пострадала, добавил он.
Ранее в Энергодаре, который находится вблизи ЗАЭС, сообщили о массированном обстреле города. С начала спецоперации город и станция неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины, о чем сообщали местные власти. Российские войска взяли под контроль станцию и Энергодар вскоре после начала спецоперации.
Также сегодня Главное управление МВД по региону сообщило, что в Энергодаре были задержаны два наводчика артиллерии ВСУ, оба работали на Запорожской АЭС. Во время обысков у одного из задержанных был обнаружен блокнот с записями о размещении постов охраны на АЭС и российской техники, он успел передать ВСУ координаты порядка 10 точек. Задержанным будет предъявлено обвинение по ст. 361 УК «Акт международного терроризма».
16 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало подготовку второй миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Но подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси, уточнил он.
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