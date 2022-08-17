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Общество

В Запорожье сообщили о шести «прилетах» в районе ЗАЭС

Ведомости

В ходе обстрела украинскими военными района Запорожской АЭС зафиксировано как минимум шесть «прилетов», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передают «РИА Новости».

«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС», – заявил он.

При этом сама АЭС не пострадала, добавил он.

Ранее в Энергодаре, который находится вблизи ЗАЭС, сообщили о массированном обстреле города. С начала спецоперации город и станция неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины, о чем сообщали местные власти. Российские войска взяли под контроль станцию и Энергодар вскоре после начала спецоперации.

Также сегодня Главное управление МВД по региону сообщило, что в Энергодаре были задержаны два наводчика артиллерии ВСУ, оба работали на Запорожской АЭС. Во время обысков у одного из задержанных был обнаружен блокнот с записями о размещении постов охраны на АЭС и российской техники, он успел передать ВСУ координаты порядка 10 точек. Задержанным будет предъявлено обвинение по ст. 361 УК «Акт международного терроризма».

16 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало подготовку второй миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Но подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси, уточнил он.

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Ранее по теме: Два наводчика ВСУ задержаны в Энергодаре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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