В Рязанской области связали крупный лесной пожар с сухими грозами
Причиной крупнейшего пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда областного правительства Дмитрия Филиппова.
«Молнии, причем в двух местах. К очагу распространения человек просто не мог бы подойти», — заявил он, добавив, что это уже не гипотеза, а «зафиксированный факт».
Филиппов был отправлен в Кудомское лесничество по поручению врио губернатора Павла Малкова. Из-за рязанских пожаров в Спасском, Клепиковском и Окском районах был введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению пожаров. Кроме того, он приказал отправить в регион самолет Бе-200ЧС и два борта Ил-76, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.
Пожары охватили около 6001 га площади. Смог от пожара достиг Москвы и Московской области. На фоне этого Роспотребнадзор выпустил ряд рекомендаций о том, как защититься от дыма. Ведомство предложило избегать прогулок по улице, пользоваться кондиционерами вместо открытых окон, а также обильно пить воду.
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