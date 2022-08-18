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Общество

В Рязанской области связали крупный лесной пожар с сухими грозами

Ведомости

Причиной крупнейшего пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда областного правительства Дмитрия Филиппова.

«Молнии, причем в двух местах. К очагу распространения человек просто не мог бы подойти», — заявил он, добавив, что это уже не гипотеза, а «зафиксированный факт».

Филиппов был отправлен в Кудомское лесничество по поручению врио губернатора Павла Малкова. Из-за рязанских пожаров в Спасском, Клепиковском и Окском районах был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению пожаров. Кроме того, он приказал отправить в регион самолет Бе-200ЧС и два борта Ил-76, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России. 

Пожары охватили около 6001 га площади. Смог от пожара достиг Москвы и Московской области. На фоне этого Роспотребнадзор выпустил ряд рекомендаций о том, как защититься от дыма. Ведомство предложило избегать прогулок по улице, пользоваться кондиционерами вместо открытых окон, а также обильно пить воду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных