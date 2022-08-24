YouTube вслед за «Камазом» заблокировал аккаунт ОАК

В сообщении видеохостинга было сказано, что аккаунт заблокирован без возможности восстановления доступа в связи с санкционными ограничениями. На канал ОАК подписаны 22 900 человек. В данный момент просмотр контента остается доступен. В ответ на это компания пригласила всех своих подписчиков на ее официальный канал на Rutube.