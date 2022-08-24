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YouTube вслед за «Камазом» заблокировал аккаунт ОАК

Ведомости

Компания Google заблокировала официальный YouTube-канал «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) из-за санкций, сообщила компания в своем Telegram-канале.

«Администрация гугл (эти два слова зачеркнуты – ред.) "Министерство правды" заблокировало нам доступ к управлению каналом, а значит к управлению контентом и к инструментам развития канала», — заявили в компании.

В сообщении видеохостинга было сказано, что аккаунт заблокирован без возможности восстановления доступа в связи с санкционными ограничениями. На канал ОАК подписаны 22 900 человек. В данный момент просмотр контента остается доступен. В ответ на это компания пригласила всех своих подписчиков на ее официальный канал на Rutube.

Ранее YouTube заблокировал по аналогичной причине официальный канал «Камаза» с 40 000 подписчиков. Решение о блокировке прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что для Rutube это «отличный шанс».

Кроме того, 7 августа YouTube заблокировал официальный канал «Ростеха», после чего государственная корпорация также перешла на отечественный видеохостинг Rutube. На тот момент на канале компании было 45 000 подписчиков.

В конце июня министерство финансов США ввело санкции против 29 физических и 70 юридических лиц из России, среди которых были в том числе «Камаз» и «Ростех».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных