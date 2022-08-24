YouTube вслед за «Камазом» заблокировал аккаунт ОАК
«Администрация гугл (эти два слова зачеркнуты – ред.) "Министерство правды" заблокировало нам доступ к управлению каналом, а значит к управлению контентом и к инструментам развития канала», — заявили в компании.
В сообщении видеохостинга было сказано, что аккаунт заблокирован без возможности восстановления доступа в связи с санкционными ограничениями. На канал ОАК подписаны 22 900 человек. В данный момент просмотр контента остается доступен. В ответ на это компания пригласила всех своих подписчиков на ее официальный канал на Rutube.
Ранее YouTube заблокировал по аналогичной причине официальный канал «Камаза» с 40 000 подписчиков. Решение о блокировке прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что для Rutube это «отличный шанс».
Кроме того, 7 августа YouTube заблокировал официальный канал «Ростеха», после чего государственная корпорация также перешла на отечественный видеохостинг Rutube. На тот момент на канале компании было 45 000 подписчиков.
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