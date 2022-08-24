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Google заблокировал YouTube-канал «Камаза» из-за санкций

Ведомости

Компания Google заблокировала официальный YouTube-канал российского автопроизводителя «Камаз», сообщили в пресс-службе производителя.

«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», — говорится в сообщении.

По словам представителя «Камаза», ограничение доступа к аккаунту в Google пояснили «правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Отмечается, что канал заблокирован без возможности восстановления. Аудитория «Камаза» на YouTube насчитывала почти 40 000 подписчиков.

«Доступ к каналу для нас теперь невозможен, новые ролики загружаться не будут. Сам канал пока доступен к просмотру, что с ним будет дальше — неизвестно», — рассказали представители автопроизводителя. 

Решение Google прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Блокировку аккаунта на YouTube она назвала «шансом для Rutube». 

Из-за санкций в начале августа на видеохостинге также заблокировали канал «Ростеха». На него было подписано почти 45 000 пользователей. Госкорпорация заявила, что переходит на Rutube. 

28 июня минфин США ввел санкции в отношении 29 физических и 70 юридических лиц из России. Под ограничения попали «Камаз» и «Ростех». Кроме того, санкции коснулись директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко и главы «Камаза» Сергея Когогина. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных