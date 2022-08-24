Google заблокировал YouTube-канал «Камаза» из-за санкций
«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», — говорится в сообщении.
По словам представителя «Камаза», ограничение доступа к аккаунту в Google пояснили «правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Отмечается, что канал заблокирован без возможности восстановления. Аудитория «Камаза» на YouTube насчитывала почти 40 000 подписчиков.
«Доступ к каналу для нас теперь невозможен, новые ролики загружаться не будут. Сам канал пока доступен к просмотру, что с ним будет дальше — неизвестно», — рассказали представители автопроизводителя.
Решение Google прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Блокировку аккаунта на YouTube она назвала «шансом для Rutube».
Из-за санкций в начале августа на видеохостинге также заблокировали канал «Ростеха». На него было подписано почти 45 000 пользователей. Госкорпорация заявила, что переходит на Rutube.
28 июня минфин США ввел санкции в отношении 29 физических и 70 юридических лиц из России. Под ограничения попали «Камаз» и «Ростех». Кроме того, санкции коснулись директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко и главы «Камаза» Сергея Когогина.
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