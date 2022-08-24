Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае

16 июля коммерческий вертолет Robinson с тремя людьми на борту не вышел вовремя на связь на Камчатке. На борту находились три человека, за штурвалом воздушного судна был российский биатлонист Игорь Малиновский. Вертолет следовал по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. 17 июля пропавший борт был обнаружен спасательным вертолетом в районе перевала Семячик, в 13 км от вулкана Узон. Региональный главк МЧС России сообщил, что все три человека, находившиеся на борту, погибли.