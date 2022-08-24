Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Предгорном районе Ставропольского края, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Крушение произошло на территории фермы, вертолет загорелся и сейчас проводится его тушение. Со ссылкой на администрацию округа издание сообщило, что, по предварительным данным, причиной жесткой посадки стали плохие погодные условия. Сколько людей было на борту, неизвестно, но пострадавших и жертв нет.
17 апреля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Краснодарскому краю поступило сообщение о крушении вертолета Ми-2. Вертолет, который занимался обработкой сельскохозяйственных угодий, упал в Мостовском районе в поле при заходе на посадку. При крушении погиб один человек.
16 июля коммерческий вертолет Robinson с тремя людьми на борту не вышел вовремя на связь на Камчатке. На борту находились три человека, за штурвалом воздушного судна был российский биатлонист Игорь Малиновский. Вертолет следовал по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. 17 июля пропавший борт был обнаружен спасательным вертолетом в районе перевала Семячик, в 13 км от вулкана Узон. Региональный главк МЧС России сообщил, что все три человека, находившиеся на борту, погибли.
В декабре прошлого года вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, на борту находились три человека.