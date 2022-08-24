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Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае

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Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Предгорном районе Ставропольского края, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Крушение произошло на территории фермы, вертолет загорелся и сейчас проводится его тушение. Со ссылкой на администрацию округа издание сообщило, что, по предварительным данным, причиной жесткой посадки стали плохие погодные условия. Сколько людей было на борту, неизвестно, но пострадавших и жертв нет.

17 апреля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Краснодарскому краю поступило сообщение о крушении вертолета Ми-2. Вертолет, который занимался обработкой сельскохозяйственных угодий, упал в Мостовском районе в поле при заходе на посадку. При крушении погиб один человек.

16 июля коммерческий вертолет Robinson с тремя людьми на борту не вышел вовремя на связь на Камчатке. На борту находились три человека, за штурвалом воздушного судна был российский биатлонист Игорь Малиновский. Вертолет следовал по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. 17 июля пропавший борт был обнаружен спасательным вертолетом в районе перевала Семячик, в 13 км от вулкана Узон. Региональный главк МЧС России сообщил, что все три человека, находившиеся на борту, погибли.

В декабре прошлого года вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, на борту находились три человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных