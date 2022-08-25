Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням
Правительство РФ утвердило выплату единовременных денежных поощрений матерям-героиням в размере 1 млн руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.
«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена», – сказано в сообщении.
Поощрение для родителей с орденом «Родительская слава» было увеличено со 100 000 руб. до 500 000 руб., а для родителей с медалью ордена «Родительская слава» размер единовременной выплаты составит 200 000 руб. Орден «Родительская слава» вручается родителям, которые воспитали от семи и более детей, медалью этого ордена награждаются родители, воспитавшие четверых и более детей. Звание «Матери–героини» вручается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.
В данный момент правительством готовится распоряжение о выделении средств из резервного фонда, они пойдут на оплату награжденным в 2022 г. В последующие годы деньги будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета.
16 августа президент России Владимир Путин возродил звание «Мать–героиня», которое существовало с 1944 г. в советские времена. Само звание будет приравнено к Герою России и Герою Труда.
Изначально возродить звание «Матери-героини» предложила председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. С соответствующим предложением она обратилась к президенту России. Позже эту же идею поддержала вице–премьер Татьяна Голикова.
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