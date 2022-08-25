Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням

Поощрение для родителей с орденом «Родительская слава» было увеличено со 100 000 руб. до 500 000 руб., а для родителей с медалью ордена «Родительская слава» размер единовременной выплаты составит 200 000 руб. Орден «Родительская слава» вручается родителям, которые воспитали от семи и более детей, медалью этого ордена награждаются родители, воспитавшие четверых и более детей. Звание «Матери–героини» вручается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.