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Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням

Ведомости

Правительство РФ утвердило выплату единовременных денежных поощрений матерям-героиням в размере 1 млн руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена», – сказано в сообщении.

Поощрение для родителей с орденом «Родительская слава» было увеличено со 100 000 руб. до 500 000 руб., а для родителей с медалью ордена «Родительская слава» размер единовременной выплаты составит 200 000 руб. Орден «Родительская слава» вручается родителям, которые воспитали от семи и более детей, медалью этого ордена награждаются родители, воспитавшие четверых и более детей. Звание «Матери–героини» вручается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

В данный момент правительством готовится распоряжение о выделении средств из резервного фонда, они пойдут на оплату награжденным в 2022 г. В последующие годы деньги будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета.

16 августа президент России Владимир Путин возродил звание «Мать–героиня», которое существовало с 1944 г. в советские времена. Само звание будет приравнено к Герою России и Герою Труда.

Изначально возродить звание «Матери-героини» предложила председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. С соответствующим предложением она обратилась к президенту России. Позже эту же идею поддержала вице–премьер Татьяна Голикова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных