ТАСС: полеты в Сочи через закрытое воздушное пространство разрешат с 30 августа
Российские авиакомпании со следующей недели смогут выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть воздушного пространства, которое было закрыто с 24 февраля. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
«Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в случае изменения маршрута время в пути сократится примерно на 30-35 минут.
Накануне РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях сообщил, что власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения военной операции на Украине. Отмечалось, что решение позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи из «Внуково» более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут.
11 аэропортов на юге России остаются закрытыми уже более шести месяцев. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер отметил, что в те города, где приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.
Последний раз Росавиация продлила временное ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до 4 сентября 03:45 мск.