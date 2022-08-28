ТАСС: полеты в Сочи через закрытое воздушное пространство разрешат с 30 августа

Накануне РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях сообщил, что власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения военной операции на Украине. Отмечалось, что решение позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи из «Внуково» более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут.