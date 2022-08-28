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ТАСС: полеты в Сочи через закрытое воздушное пространство разрешат с 30 августа

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Российские авиакомпании со следующей недели смогут выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть воздушного пространства, которое было закрыто с 24 февраля. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — сообщил собеседник агентства. 

Он добавил, что в случае изменения маршрута время в пути сократится примерно на 30-35 минут. 

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Накануне РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях сообщил, что власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения военной операции на Украине. Отмечалось, что решение позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи из «Внуково» более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. 

11 аэропортов на юге России остаются закрытыми уже более шести месяцев. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер отметил, что в те города, где приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.

Последний раз Росавиация продлила временное ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до 4 сентября 03:45 мск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных