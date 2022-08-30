В Рязанской области остался непотушенным один очаг лесных пожаров

Накануне Малков сообщил, что увеличение площади, пройденной огнем в Рязанской области, связано с плановыми отжигами в профилактических целях. Чиновник подтвердил, что в регионе постепенно сокращают группировку личного состава и техники, в том числе авиации, задействованной в тушении пожаров. Кроме того, он заверил, что обстановка нормализовалась, населенным пунктам ничего не угрожает.