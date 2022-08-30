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В Рязанской области остался непотушенным один очаг лесных пожаров

Ведомости

На данный момент лишь один очаг лесных пожаров в Рязанской области остается непотушенным, сообщил врио губернатора Павел Малков.

«В настоящий момент остался один непотушенный очаг лесных пожаров. Сейчас там работают более 120 человек и более 20 единиц техники. Об этом сообщил врио главы региона на заседании правительства», – приводит сообщение пресс-службы областной администрации «РИА Новости».

Накануне Малков сообщил, что увеличение площади, пройденной огнем в Рязанской области, связано с плановыми отжигами в профилактических целях. Чиновник подтвердил, что в регионе постепенно сокращают группировку личного состава и техники, в том числе авиации, задействованной в тушении пожаров. Кроме того, он заверил, что обстановка нормализовалась, населенным пунктам ничего не угрожает.

Лесные пожары в Рязанской области начались в августе. После того как смог и запах гари из региона накрыл Москву 17 августа, мэр города Сергей Собянин направил в регион несколько тысяч пожарных, а также лично посетил область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и вице-премьером Дмитрием Григоренко, который возглавил правкомиссию по ликвидации лесных пожаров.

Запах гари сохраняется в Москве до сих пор, несмотря на то что еще вчера было объявлено о прекращении распространения лесных пожаров в Рязанской области. Синоптики спрогнозировали, что запах гари в Москве рассеется сегодня к вечеру, когда направление ветра изменится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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