В Рязанской области остался непотушенным один очаг лесных пожаров
На данный момент лишь один очаг лесных пожаров в Рязанской области остается непотушенным, сообщил врио губернатора Павел Малков.
«В настоящий момент остался один непотушенный очаг лесных пожаров. Сейчас там работают более 120 человек и более 20 единиц техники. Об этом сообщил врио главы региона на заседании правительства», – приводит сообщение пресс-службы областной администрации «РИА Новости».
Накануне Малков сообщил, что увеличение площади, пройденной огнем в Рязанской области, связано с плановыми отжигами в профилактических целях. Чиновник подтвердил, что в регионе постепенно сокращают группировку личного состава и техники, в том числе авиации, задействованной в тушении пожаров. Кроме того, он заверил, что обстановка нормализовалась, населенным пунктам ничего не угрожает.
Лесные пожары в Рязанской области начались в августе. После того как смог и запах гари из региона накрыл Москву 17 августа, мэр города Сергей Собянин направил в регион несколько тысяч пожарных, а также лично посетил область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и вице-премьером Дмитрием Григоренко, который возглавил правкомиссию по ликвидации лесных пожаров.
Запах гари сохраняется в Москве до сих пор, несмотря на то что еще вчера было объявлено о прекращении распространения лесных пожаров в Рязанской области. Синоптики спрогнозировали, что запах гари в Москве рассеется сегодня к вечеру, когда направление ветра изменится.
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